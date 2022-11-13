Мэрия Перми заплатит за анонимный опрос жителей о 300-летии города

14 ноября 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Опрос можно пройти за 5 минут на сайте агентства Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми проводится анонимный онлайн-опрос жителей об ожиданиях от грядущего 300-летнего юбилея города. Социологические агентства проводят исследование на гранты администрации Перми. Об этом сообщается на сайте «Агентства СВОИ». «АНО „Центр поддержания гражданского единства“ при содействии „Агентства СВОИ“ проводит заключительный этап исследования „Пермь — 300: настроения и ожидания жителей“, реализуемого на средства гранта от администрации города Перми», — говорится на сайте. Исследование проводится в рамках конкурса проектов «Город — это мы». Опрос можно пройти на сайте агентства до 15 ноября. Прохождение занимает от 3 до 5 минут. Ранее агентство уже проводило опрос населения посредством экспресс-интервью и телефонных звонков. В 2023 году в Перми пройдет празднование 300-летнего юбилея города. К нему власти приурочили множество проектов по благоустройству города. Недавно стало известно, что власти планируют привлечь на празднование круглой даты кредит на сумму около 2,5 млрд рублей.

В Перми проводится анонимный онлайн-опрос жителей об ожиданиях от грядущего 300-летнего юбилея города. Социологические агентства проводят исследование на гранты администрации Перми. Об этом сообщается на сайте «Агентства СВОИ». «АНО „Центр поддержания гражданского единства“ при содействии „Агентства СВОИ“ проводит заключительный этап исследования „Пермь — 300: настроения и ожидания жителей“, реализуемого на средства гранта от администрации города Перми», — говорится на сайте. Исследование проводится в рамках конкурса проектов «Город — это мы». Опрос можно пройти на сайте агентства до 15 ноября. Прохождение занимает от 3 до 5 минут. Ранее агентство уже проводило опрос населения посредством экспресс-интервью и телефонных звонков. В 2023 году в Перми пройдет празднование 300-летнего юбилея города. К нему власти приурочили множество проектов по благоустройству города. Недавно стало известно, что власти планируют привлечь на празднование круглой даты кредит на сумму около 2,5 млрд рублей.