Похороны Игоря Волкоморова состоятся 22 ноября (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В спецоперации на Украине погиб житель деревни Курманка Свердловской области младший сержант Игорь Волкоморов. Информацию об этом подтвердили в администрации городского округа Заречный.

«Младший сержант Игорь Владимирович Волкоморов погиб под Херсоном в населенном пункте Дудчаны в ходе спецоперации. Мужчине было 33 года», — пишет пресс-служба администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с героем состоится 22 ноября в центре досуга «Романтик» в деревне Курманка в 11:00. «Выражаем соболезнования семье Игоря Волкоморова — маме Людмиле Аркадьевне, сыну Владимиру, брату Вячеславу, всем его родным, близким, друзьям. Светлая память!» — добавили в администрации.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основные задачи спецоперации — это защита жителей Донбасса, демилитаризация Украины и борьба с украинскими нацбатами.