19 ноября 2022

В спецоперации на Украине погиб младший сержант из Свердловской области. Фото

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Похороны Александра Попова. Свердловская область, Полевской, похороны, военные похороны, похороны солдата
Похороны Игоря Волкоморова состоятся 22 ноября (фото из архива) Фото:

В спецоперации на Украине погиб житель деревни Курманка Свердловской области младший сержант Игорь Волкоморов. Информацию об этом подтвердили в администрации городского округа Заречный.

«Младший сержант Игорь Владимирович Волкоморов погиб под Херсоном в населенном пункте Дудчаны в ходе спецоперации. Мужчине было 33 года», — пишет пресс-служба администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с героем состоится 22 ноября в центре досуга «Романтик» в деревне Курманка в 11:00. «Выражаем соболезнования семье Игоря Волкоморова — маме Людмиле Аркадьевне, сыну Владимиру, брату Вячеславу, всем его родным, близким, друзьям. Светлая память!» — добавили в администрации.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основные задачи спецоперации — это защита жителей Донбасса, демилитаризация Украины и борьба с украинскими нацбатами.

Игорю Волкоморову было 33 года
Фото:

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В спецоперации на Украине погиб житель деревни Курманка Свердловской области младший сержант Игорь Волкоморов. Информацию об этом подтвердили в администрации городского округа Заречный. «Младший сержант Игорь Владимирович Волкоморов погиб под Херсоном в населенном пункте Дудчаны в ходе спецоперации. Мужчине было 33 года», — пишет пресс-служба администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с героем состоится 22 ноября в центре досуга «Романтик» в деревне Курманка в 11:00. «Выражаем соболезнования семье Игоря Волкоморова — маме Людмиле Аркадьевне, сыну Владимиру, брату Вячеславу, всем его родным, близким, друзьям. Светлая память!» — добавили в администрации. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основные задачи спецоперации — это защита жителей Донбасса, демилитаризация Украины и борьба с украинскими нацбатами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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