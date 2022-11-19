В спецоперации на Украине погиб житель деревни Курманка Свердловской области младший сержант Игорь Волкоморов. Информацию об этом подтвердили в администрации городского округа Заречный.
«Младший сержант Игорь Владимирович Волкоморов погиб под Херсоном в населенном пункте Дудчаны в ходе спецоперации. Мужчине было 33 года», — пишет пресс-служба администрации в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с героем состоится 22 ноября в центре досуга «Романтик» в деревне Курманка в 11:00. «Выражаем соболезнования семье Игоря Волкоморова — маме Людмиле Аркадьевне, сыну Владимиру, брату Вячеславу, всем его родным, близким, друзьям. Светлая память!» — добавили в администрации.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основные задачи спецоперации — это защита жителей Донбасса, демилитаризация Украины и борьба с украинскими нацбатами.
Игорю Волкоморову было 33 года
Фото: сообщество администрации Заречного в соцсети «ВКонтакте»
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В спецоперации на Украине погиб житель деревни Курманка Свердловской области младший сержант Игорь Волкоморов. Информацию об этом подтвердили в администрации городского округа Заречный. «Младший сержант Игорь Владимирович Волкоморов погиб под Херсоном в населенном пункте Дудчаны в ходе спецоперации. Мужчине было 33 года», — пишет пресс-служба администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с героем состоится 22 ноября в центре досуга «Романтик» в деревне Курманка в 11:00. «Выражаем соболезнования семье Игоря Волкоморова — маме Людмиле Аркадьевне, сыну Владимиру, брату Вячеславу, всем его родным, близким, друзьям. Светлая память!» — добавили в администрации. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основные задачи спецоперации — это защита жителей Донбасса, демилитаризация Украины и борьба с украинскими нацбатами.