В Челябинске волонтеров научат помогать раненым

Волонтеров Челябинска научат медпомощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Челябинске преподаватели медицинского колледжа ЮУГМУ бесплатно научат волонтеров ухаживать за ранеными. Курс рассчитан на две недели. Об этом URA.RU сообщил координатор направления Ринат Киреев.

«Челябинский медицинский колледж ЮУГМУ объявляет набор на бесплатный двухнедельный курс обучения волонтеров для обеспечения нужд медицинских учреждений. По окончании курса выдается сертификат установленного образца», — рассказал URA.RU Киреев.

Координатор добавил, что обучение будет проходить в очно-заочной форме. В программу курса входят транспортировка больных, уход за ними, оказание первой помощи и так далее. После окончания учебы волонтеры могут помогать больницам Челябинска или отправиться с той же целью в зону проведения спецоперации.

«Набирается первая группа из 15 человек. Период обучения с 28 ноября по 9 декабря в вечернее время. Отклики уже есть», — добавил Киреев.

Ранее стало известно, что депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова инициировала создание курсов сестер милосердия. Как сообщили URA.RU в пресс-службе вуза, первый выпуск этих специалистов был успешно выпущен.