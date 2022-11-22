Пенсионерка из Новоуральска пожертвовала 200 тысяч рублей на лечение раненых бойцов, участвовавших в спецоперации на Украине. Она перечислила средства в военный клинический госпиталь Екатеринбурга. Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Новоуралочка пожертвовала 200 тысяч рублей. Все деньги будут перечислены в военный клинический госпиталь Екатеринбурга, где проходят лечение участники СВО», — пишет Тюменцев.
Женщина пожелала не раскрывать своего имени. Мэр сообщает, что пенсионерка много лет проработала школьным учителем, а сейчас находится на пенсии. «На жизнь, говорит, хватает, поэтому и решила пожертвовать часть накопленных средств на лечение солдат», — дополняет глава Новоуральска.
Процедуру передачи денежных средств зафиксировал нотариус в присутствии Сергея Санникова, представителя Уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Вячеслав Тюменцев подчеркнул, что новоуральцы являются открытыми и душевными людьми.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основные задачи спецоперации — это защита жителей Донбасса, демилитаризация Украины и борьба с украинскими нацбатами.
Женщина попросила не раскрывать ее имени
Фото: страница Вячеслава Тюменцева в соцсети «ВКонтакте»
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo
Пенсионерка из Новоуральска пожертвовала 200 тысяч рублей на лечение раненых бойцов, участвовавших в спецоперации на Украине. Она перечислила средства в военный клинический госпиталь Екатеринбурга. Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Новоуралочка пожертвовала 200 тысяч рублей. Все деньги будут перечислены в военный клинический госпиталь Екатеринбурга, где проходят лечение участники СВО», — пишет Тюменцев. Женщина пожелала не раскрывать своего имени. Мэр сообщает, что пенсионерка много лет проработала школьным учителем, а сейчас находится на пенсии. «На жизнь, говорит, хватает, поэтому и решила пожертвовать часть накопленных средств на лечение солдат», — дополняет глава Новоуральска. Процедуру передачи денежных средств зафиксировал нотариус в присутствии Сергея Санникова, представителя Уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Вячеслав Тюменцев подчеркнул, что новоуральцы являются открытыми и душевными людьми. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основные задачи спецоперации — это защита жителей Донбасса, демилитаризация Украины и борьба с украинскими нацбатами.