Пенсионерка пожертвовала раненым бойцам 200 тысяч рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пенсионерка из Новоуральска пожертвовала 200 тысяч рублей на лечение раненых бойцов, участвовавших в спецоперации на Украине. Она перечислила средства в военный клинический госпиталь Екатеринбурга. Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Новоуралочка пожертвовала 200 тысяч рублей. Все деньги будут перечислены в военный клинический госпиталь Екатеринбурга, где проходят лечение участники СВО», — пишет Тюменцев.

Женщина пожелала не раскрывать своего имени. Мэр сообщает, что пенсионерка много лет проработала школьным учителем, а сейчас находится на пенсии. «На жизнь, говорит, хватает, поэтому и решила пожертвовать часть накопленных средств на лечение солдат», — дополняет глава Новоуральска.

Процедуру передачи денежных средств зафиксировал нотариус в присутствии Сергея Санникова, представителя Уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Вячеслав Тюменцев подчеркнул, что новоуральцы являются открытыми и душевными людьми.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основные задачи спецоперации — это защита жителей Донбасса, демилитаризация Украины и борьба с украинскими нацбатами.