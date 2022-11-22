Пенсионерка из Свердловской области пожертвовала деньги раненым солдатам. Фото

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Работа госпиталя, организованном в кардиоцентре Мариуполя. Украина, госпиталь, раненый, донбасс, палата, больница
Пенсионерка пожертвовала раненым бойцам 200 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пенсионерка из Новоуральска пожертвовала 200 тысяч рублей на лечение раненых бойцов, участвовавших в спецоперации на Украине. Она перечислила средства в военный клинический госпиталь Екатеринбурга. Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Новоуралочка пожертвовала 200 тысяч рублей. Все деньги будут перечислены в военный клинический госпиталь Екатеринбурга, где проходят лечение участники СВО», — пишет Тюменцев.

Женщина пожелала не раскрывать своего имени. Мэр сообщает, что пенсионерка много лет проработала школьным учителем, а сейчас находится на пенсии. «На жизнь, говорит, хватает, поэтому и решила пожертвовать часть накопленных средств на лечение солдат», — дополняет глава Новоуральска.

Процедуру передачи денежных средств зафиксировал нотариус в присутствии Сергея Санникова, представителя Уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Вячеслав Тюменцев подчеркнул, что новоуральцы являются открытыми и душевными людьми.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основные задачи спецоперации — это защита жителей Донбасса, демилитаризация Украины и борьба с украинскими нацбатами.

Женщина попросила не раскрывать ее имени
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Пенсионерка из Новоуральска пожертвовала 200 тысяч рублей на лечение раненых бойцов, участвовавших в спецоперации на Украине. Она перечислила средства в военный клинический госпиталь Екатеринбурга. Об этом сообщил глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Новоуралочка пожертвовала 200 тысяч рублей. Все деньги будут перечислены в военный клинический госпиталь Екатеринбурга, где проходят лечение участники СВО», — пишет Тюменцев. Женщина пожелала не раскрывать своего имени. Мэр сообщает, что пенсионерка много лет проработала школьным учителем, а сейчас находится на пенсии. «На жизнь, говорит, хватает, поэтому и решила пожертвовать часть накопленных средств на лечение солдат», — дополняет глава Новоуральска. Процедуру передачи денежных средств зафиксировал нотариус в присутствии Сергея Санникова, представителя Уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Вячеслав Тюменцев подчеркнул, что новоуральцы являются открытыми и душевными людьми. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Основные задачи спецоперации — это защита жителей Донбасса, демилитаризация Украины и борьба с украинскими нацбатами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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