22 ноября 2022

Депутат раскрыл, когда на Уралмаше откроют прямой выход из метро в ТЦ

Подземный переход из торгового центра в метро на Уралмаше откроют в феврале 2023 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Метрополитен, метро, метрополитен, проспект космонавтов, станция метро
Из метро на станции «Проспект Космонавтов» можно будет напрямую выйти в торговый центр Фото:

Подземный переход из торгового центра «Омега» на станцию метро «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге откроют в феврале 2023 года. Об этом URA.RU рассказал соучредитель ТЦ, депутат законодательного собрания Владимир Смирнов.

«Конструктив подземного перехода построен. Мы перешли к отделочным работам, планируем закончить до февраля. В феврале переход уже может открыться», — рассказал Смирнов.

Строительство подземного перехода от торгового центра «Омега» на проспекте Космонавтов на одноименную станцию началось в октябре. Инициатором выступил соучредитель ТЦ и депутат Владимир Смирнов. Он рассказывал, что сумма, необходимая для постройки перехода, около 50 миллионов рублей — это собственные средства Смирнова.

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Подземный переход из торгового центра «Омега» на станцию метро «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге откроют в феврале 2023 года. Об этом URA.RU рассказал соучредитель ТЦ, депутат законодательного собрания Владимир Смирнов. «Конструктив подземного перехода построен. Мы перешли к отделочным работам, планируем закончить до февраля. В феврале переход уже может открыться», — рассказал Смирнов. Строительство подземного перехода от торгового центра «Омега» на проспекте Космонавтов на одноименную станцию началось в октябре. Инициатором выступил соучредитель ТЦ и депутат Владимир Смирнов. Он рассказывал, что сумма, необходимая для постройки перехода, около 50 миллионов рублей — это собственные средства Смирнова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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