Депутат раскрыл, когда на Уралмаше откроют прямой выход из метро в ТЦ

Подземный переход из торгового центра «Омега» на станцию метро «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге откроют в феврале 2023 года. Об этом URA.RU рассказал соучредитель ТЦ, депутат законодательного собрания Владимир Смирнов.
«Конструктив подземного перехода построен. Мы перешли к отделочным работам, планируем закончить до февраля. В феврале переход уже может открыться», — рассказал Смирнов.
Строительство подземного перехода от торгового центра «Омега» на проспекте Космонавтов на одноименную станцию началось в октябре. Инициатором выступил соучредитель ТЦ и депутат Владимир Смирнов. Он рассказывал, что сумма, необходимая для постройки перехода, около 50 миллионов рублей — это собственные средства Смирнова.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo
Подземный переход из торгового центра «Омега» на станцию метро «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге откроют в феврале 2023 года. Об этом URA.RU рассказал соучредитель ТЦ, депутат законодательного собрания Владимир Смирнов. «Конструктив подземного перехода построен. Мы перешли к отделочным работам, планируем закончить до февраля. В феврале переход уже может открыться», — рассказал Смирнов. Строительство подземного перехода от торгового центра «Омега» на проспекте Космонавтов на одноименную станцию началось в октябре. Инициатором выступил соучредитель ТЦ и депутат Владимир Смирнов. Он рассказывал, что сумма, необходимая для постройки перехода, около 50 миллионов рублей — это собственные средства Смирнова.