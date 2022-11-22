Депутат раскрыл, когда на Уралмаше откроют прямой выход из метро в ТЦ

Подземный переход из торгового центра в метро на Уралмаше откроют в феврале 2023 года

23 ноября 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

Из метро на станции «Проспект Космонавтов» можно будет напрямую выйти в торговый центр Фото: Александр Мамаев © URA.RU Подземный переход из торгового центра «Омега» на станцию метро «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге откроют в феврале 2023 года. Об этом URA.RU рассказал соучредитель ТЦ, депутат законодательного собрания Владимир Смирнов. «Конструктив подземного перехода построен. Мы перешли к отделочным работам, планируем закончить до февраля. В феврале переход уже может открыться», — рассказал Смирнов. Строительство подземного перехода от торгового центра «Омега» на проспекте Космонавтов на одноименную станцию началось в октябре. Инициатором выступил соучредитель ТЦ и депутат Владимир Смирнов. Он рассказывал, что сумма, необходимая для постройки перехода, около 50 миллионов рублей — это собственные средства Смирнова.

Подземный переход из торгового центра «Омега» на станцию метро «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге откроют в феврале 2023 года. Об этом URA.RU рассказал соучредитель ТЦ, депутат законодательного собрания Владимир Смирнов. «Конструктив подземного перехода построен. Мы перешли к отделочным работам, планируем закончить до февраля. В феврале переход уже может открыться», — рассказал Смирнов. Строительство подземного перехода от торгового центра «Омега» на проспекте Космонавтов на одноименную станцию началось в октябре. Инициатором выступил соучредитель ТЦ и депутат Владимир Смирнов. Он рассказывал, что сумма, необходимая для постройки перехода, около 50 миллионов рублей — это собственные средства Смирнова.