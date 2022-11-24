Мэр Мариуполя поблагодарил бойцов Кадырова за освобождение города 25 ноября 2022 в 00:35 Размер текста - 17 + Кадыров пообещал сделать все необходимое для возвращения мирной жизни в Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мэр Мариуполя Константин Иващенко поблагодарил чеченских бойцов за освобождение города. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Константин Владимирович выразил признательность чеченским бойцам, внесшим существенный вклад в деокупацию города, и поддержал инициативу увековечить имена павших в этой борьбе воинов. Он также поблагодарил нас за всестороннее содействие в возвращении к мирной жизни Мариуполя», — написал Кадыров в своем telegram-канале . Власти Чеченской республики передали жителям Мариуполя 50 тонн продовольствия от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Кадыров добавил, что сделает все необходимое для возвращения мирной жизни в Донбассе. О начале спецоперации РФ на Украине президент Росси Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирного населения Донбасса. В ходе спецоперации ВС РФ освободили Мариуполь и большую часть Запорожья. Ранее Путин присвоил Мариуполю звание «Город воинской славы». Мэр Мариуполя Константин Иващенко поблагодарил чеченских бойцов за освобождение города. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Константин Владимирович выразил признательность чеченским бойцам, внесшим существенный вклад в деокупацию города, и поддержал инициативу увековечить имена павших в этой борьбе воинов. Он также поблагодарил нас за всестороннее содействие в возвращении к мирной жизни Мариуполя», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Власти Чеченской республики передали жителям Мариуполя 50 тонн продовольствия от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Кадыров добавил, что сделает все необходимое для возвращения мирной жизни в Донбассе. О начале спецоперации РФ на Украине президент Росси Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее цель — демилитаризация и денацификация соседнего государства, а также защита мирного населения Донбасса. В ходе спецоперации ВС РФ освободили Мариуполь и большую часть Запорожья. Ранее Путин присвоил Мариуполю звание «Город воинской славы». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям