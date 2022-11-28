28 ноября 2022

Пермячка умерла на парковке у мини-рынка

© Служба новостей «URA.RU»
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На парковке у пермского мини-рынка женщине стало плохо Фото:

Женщина скончалась на парковке у мини-рынка в микрорайоне Юбилейный в Перми. О случившемся очевидцы сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«На рынке „Юбилейный“ женщине стало плохо. Скорая уже приехала. Может кто узнает, сообщит родственникам?», — сообщил автор поста в сообществе «Плохие новости Пермь». В комментариях автору поста ответили, что женщина пролежала на земле час, когда медики приехали на место, она уже была мертва.

По словам очевидцев, женщина шла в поликлинику неподалеку. «У нее в руках была медкарта», — пишет Вячеслав Некрасов. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся. В пресс-службу краевого министерства здравоохранения URA.RU также направило запрос.

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Женщина скончалась на парковке у мини-рынка в микрорайоне Юбилейный в Перми. О случившемся очевидцы сообщили в соцсети «ВКонтакте». «На рынке „Юбилейный“ женщине стало плохо. Скорая уже приехала. Может кто узнает, сообщит родственникам?», — сообщил автор поста в сообществе «Плохие новости Пермь». В комментариях автору поста ответили, что женщина пролежала на земле час, когда медики приехали на место, она уже была мертва. По словам очевидцев, женщина шла в поликлинику неподалеку. «У нее в руках была медкарта», — пишет Вячеслав Некрасов. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся. В пресс-службу краевого министерства здравоохранения URA.RU также направило запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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