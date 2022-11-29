В Латвии украсили новогоднюю елку символом, похожим на свастику 30 ноября 2022 в 02:49 Размер текста - 17 + Гирлянды на елке сложились в символ, напоминающий свастику Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Латвии на елке появилась гирлянда, огни которой сложились в символ, напоминающий свастику. Об этом сообщили в социальных сетях. «Елочка нарядная: символ, похожий на свастику, украсил елку в Латвии. Элемент национального костюма с древнего тканого пояса, сакральный символ — ломаный крест — украсил елку в латвийском Лиелварде», — говорится в сообщении telegram-канала Ruptly . Елка сформирована из ленты красно-белого цвета, на которой выложен контрастный орнамент. Кроме того, аналогичные символы можно разглядеть на ограждении ледового городка. Ранее стало известно, что минобороны Латвии предложило НАТО прикрывать системами ПВО некоторые районы на западе Украины. А министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выступил за предоставление Украине оружия для нанесения ударов по территории России и разрешение наносить эти удары. В Латвии на елке появилась гирлянда, огни которой сложились в символ, напоминающий свастику. Об этом сообщили в социальных сетях. «Елочка нарядная: символ, похожий на свастику, украсил елку в Латвии. Элемент национального костюма с древнего тканого пояса, сакральный символ — ломаный крест — украсил елку в латвийском Лиелварде», — говорится в сообщении telegram-канала Ruptly. Елка сформирована из ленты красно-белого цвета, на которой выложен контрастный орнамент. Кроме того, аналогичные символы можно разглядеть на ограждении ледового городка. Ранее стало известно, что минобороны Латвии предложило НАТО прикрывать системами ПВО некоторые районы на западе Украины. А министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выступил за предоставление Украине оружия для нанесения ударов по территории России и разрешение наносить эти удары. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям