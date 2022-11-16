Латвия предложила прикрыть западные районы Украины натовскими ПВО

16 ноября 2022 в 23:36 Размер текста - 17 +

Минобороны Латвии предложило поставить на западе Украины натовские ПВО Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Минобороны Латвии предложило НАТО прикрывать системами ПВО некоторые районы на западе Украины. Об этом сообщил Министр обороны Латвии Артис Пабрикс. «Наши союзнические системы ПВО могут прикрывать некоторые части запада Украины от ракетных атак. Это вопрос для совместного обсуждения», — передает слова Артиса Пабрикса газета Times. Министр обороны Латвии считает, что необходимо укрепить западные границы Украины системами ПВО для избежания инцидента с падением ракет в Польше. По его мнению, этим должен заняться военно-политический блок НАТО. Ранее URA.RU сообщало, что на территории Польше 15 ноября упало две ракеты, в результате чего погибло два человека. Президент страны Анджей Дуда заявил, что снаряды принадлежали ПВО Украины. Глава НАТО Йенс Столтенберг признал, что ракеты упали в результате непреднамеренных действий. Сторону России в этом инциденте также занял и президент Турции Реджеп Эрдоган. Тем не менее, украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что снаряды принадлежат ВС РФ.

Минобороны Латвии предложило НАТО прикрывать системами ПВО некоторые районы на западе Украины. Об этом сообщил Министр обороны Латвии Артис Пабрикс. «Наши союзнические системы ПВО могут прикрывать некоторые части запада Украины от ракетных атак. Это вопрос для совместного обсуждения», — передает слова Артиса Пабрикса газета Times. Министр обороны Латвии считает, что необходимо укрепить западные границы Украины системами ПВО для избежания инцидента с падением ракет в Польше. По его мнению, этим должен заняться военно-политический блок НАТО. Ранее URA.RU сообщало, что на территории Польше 15 ноября упало две ракеты, в результате чего погибло два человека. Президент страны Анджей Дуда заявил, что снаряды принадлежали ПВО Украины. Глава НАТО Йенс Столтенберг признал, что ракеты упали в результате непреднамеренных действий. Сторону России в этом инциденте также занял и президент Турции Реджеп Эрдоган. Тем не менее, украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что снаряды принадлежат ВС РФ.