В Екатеринбург прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга

01 декабря 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

Поезд прибыл в Екатеринбург рано утром, но стал доступен для посещения лишь во второй половине дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбург прибыл поезд из Великого Устюга, в котором главными пассажирами стали Дед Мороз и его команда. На встречу со сказочным персонажем пришло множество людей, несмотря на разгар рабочего дня, передает корреспондент URA.RU. Новогодний состав прибыл в Екатеринбург из Челябинска. Передвижную резиденцию можно посетить до вечера 1 декабря, поезд отбудет со станции «Екатеринбург-Пассажирский» в 20:35. Свердловчан будет ждать состав из 19 вагонов: приемная Деда Мороза, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка. Во главе поезда будет находиться паровоз с гирляндой из сотен фонариков. Помимо общих развлекательных мероприятий также запланирована отдельная программа по билетам, в которую входит встреча с Дедом Морозом в поезде, чаепитие и подарки. На данный момент свободных пригласительных в продаже уже нет. Тур Деда Мороза по России стартовал 22 октября из Великого Устюга и завершится 15 января 2023 года. Всего путешествие продлится 85 дней, охватит 130 городов и 33 тысячи километров. Благодаря поезду, любой россиянин, не имеющий возможности приехать к Деду Морозу в Великий Устюг, может окунуться в новогоднюю атмосферу. В Свердловскую область поезд посетил 29 ноября (Каменск-Уральский) и 1 декабря (Екатеринбург).

В Екатеринбург прибыл поезд из Великого Устюга, в котором главными пассажирами стали Дед Мороз и его команда. На встречу со сказочным персонажем пришло множество людей, несмотря на разгар рабочего дня, передает корреспондент URA.RU. Новогодний состав прибыл в Екатеринбург из Челябинска. Передвижную резиденцию можно посетить до вечера 1 декабря, поезд отбудет со станции «Екатеринбург-Пассажирский» в 20:35. Свердловчан будет ждать состав из 19 вагонов: приемная Деда Мороза, вагон-сцена, вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон-лавка. Во главе поезда будет находиться паровоз с гирляндой из сотен фонариков. Помимо общих развлекательных мероприятий также запланирована отдельная программа по билетам, в которую входит встреча с Дедом Морозом в поезде, чаепитие и подарки. На данный момент свободных пригласительных в продаже уже нет. Тур Деда Мороза по России стартовал 22 октября из Великого Устюга и завершится 15 января 2023 года. Всего путешествие продлится 85 дней, охватит 130 городов и 33 тысячи километров. Благодаря поезду, любой россиянин, не имеющий возможности приехать к Деду Морозу в Великий Устюг, может окунуться в новогоднюю атмосферу. В Свердловскую область поезд посетил 29 ноября (Каменск-Уральский) и 1 декабря (Екатеринбург).