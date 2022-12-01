Лавров: восстановить прежние отношения с Западом у РФ уже не получится

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров уточнил, что отношений на прежнем уровне не выйдет из-за действий самого Запада Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Восстановить прежние отношения между Россией и Западом уже не получится из-за действий последнего. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Ясно лишь то, что если <…> наши западные соседи и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится», — пояснил Лавров во время пресс-конференции. Его слова приводят РИА Новости. Министр уточнил, что прежних отношений в области работы по европейской безопасности не случится из-за действий самого Запада.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Запад толкает Украину на продолжение конфликта. Также Лавров призвал западные страны переосмыслить свое отношение к России и миру в частности.

США и другие западные страны начали вводить антироссийские санкции после начала спецоперации РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Восстановить прежние отношения между Россией и Западом уже не получится из-за действий последнего. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Ясно лишь то, что если <…> наши западные соседи и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится», — пояснил Лавров во время пресс-конференции. Его слова приводят РИА Новости. Министр уточнил, что прежних отношений в области работы по европейской безопасности не случится из-за действий самого Запада. Ранее глава МИД РФ заявил, что Запад толкает Украину на продолжение конфликта. Также Лавров призвал западные страны переосмыслить свое отношение к России и миру в частности. США и другие западные страны начали вводить антироссийские санкции после начала спецоперации РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...