Лавров: восстановить прежние отношения с Западом у РФ уже не получится

Лавров уточнил, что отношений на прежнем уровне не выйдет из-за действий самого Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Восстановить прежние отношения между Россией и Западом уже не получится из-за действий последнего. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Ясно лишь то, что если <…> наши западные соседи и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится», — пояснил Лавров во время пресс-конференции. Его слова приводят РИА Новости. Министр уточнил, что прежних отношений в области работы по европейской безопасности не случится из-за действий самого Запада.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Запад толкает Украину на продолжение конфликта. Также Лавров призвал западные страны переосмыслить свое отношение к России и миру в частности.

США и другие западные страны начали вводить антироссийские санкции после начала спецоперации РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.