На свердловском алюминиевом заводе взорвут трубы

04 декабря 2022 в 11:51 Размер текста - 17 +

На Богословском алюминиевом заводе планируют взрыв труб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Краснотурьинске (Свердловская область) планируют взорвать трубы на Богословском алюминиевом заводе. Об этом сообщил источник в социальных сетях города. «Высокие трубы у электролизного цеха сейчас готовят к взрыву. Мероприятие планируют на следующей неделе. Почему „РУСАЛ“ решил избавиться от труб, не известно», — поделился источник в telegram-канале «Краснотурьинск LIVE». Корреспондент URA.RU направил запрос для получения комментария по данной информации в компанию «РУСАЛ», которой принадлежит Богословский алюминиевый завод. На момент публикации новости ответ не был получен.

В Краснотурьинске (Свердловская область) планируют взорвать трубы на Богословском алюминиевом заводе. Об этом сообщил источник в социальных сетях города. «Высокие трубы у электролизного цеха сейчас готовят к взрыву. Мероприятие планируют на следующей неделе. Почему „РУСАЛ“ решил избавиться от труб, не известно», — поделился источник в telegram-канале «Краснотурьинск LIVE». Корреспондент URA.RU направил запрос для получения комментария по данной информации в компанию «РУСАЛ», которой принадлежит Богословский алюминиевый завод. На момент публикации новости ответ не был получен.