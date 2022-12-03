03 декабря 2022
02 декабря 2022

На свердловском алюминиевом заводе взорвут трубы

© Служба новостей «URA.RU»
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Богословский алюминиевый завод. Краснотурьинск, баз, богословский алюминиевый завод
На Богословском алюминиевом заводе планируют взрыв труб Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) планируют взорвать трубы на Богословском алюминиевом заводе. Об этом сообщил источник в социальных сетях города.

«Высокие трубы у электролизного цеха сейчас готовят к взрыву. Мероприятие планируют на следующей неделе. Почему „РУСАЛ“ решил избавиться от труб, не известно», — поделился источник в telegram-канале «Краснотурьинск LIVE».

Корреспондент URA.RU направил запрос для получения комментария по данной информации в компанию «РУСАЛ», которой принадлежит Богословский алюминиевый завод. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Краснотурьинске (Свердловская область) планируют взорвать трубы на Богословском алюминиевом заводе. Об этом сообщил источник в социальных сетях города. «Высокие трубы у электролизного цеха сейчас готовят к взрыву. Мероприятие планируют на следующей неделе. Почему „РУСАЛ“ решил избавиться от труб, не известно», — поделился источник в telegram-канале «Краснотурьинск LIVE». Корреспондент URA.RU направил запрос для получения комментария по данной информации в компанию «РУСАЛ», которой принадлежит Богословский алюминиевый завод. На момент публикации новости ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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