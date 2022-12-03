03 декабря 2022
02 декабря 2022

На трассе в Прикамье в ДТП погибли три человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург в Пермском крае в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в telegram-канале ГИБДД по Пермскому краю.

«4 декабря 2022 года на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП. По неустановленным причинам, водитель автомобиля Lada Granta, не справившись с управлением, въехал в фуру марки Mercedes-Benz. Три человека, которые находились в легковом автомобиле, погибли», — сообщается в telegram-канале ведомства.

По предварительной информации, фура врезалась в металлическое ограждение, после чего легковой автомобиль столкнулся с ней. На данный момент проводится проверка и выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее URA.RU писало, что в Перми произошло массовое ДТП с участием рейсового автобуса. На дороге столкнулись два легковых автомобиля, микроавтобус Peugeot и рейсовый автобус.

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На трассе Пермь — Екатеринбург в Пермском крае в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в telegram-канале ГИБДД по Пермскому краю. «4 декабря 2022 года на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП. По неустановленным причинам, водитель автомобиля Lada Granta, не справившись с управлением, въехал в фуру марки Mercedes-Benz. Три человека, которые находились в легковом автомобиле, погибли», — сообщается в telegram-канале ведомства. По предварительной информации, фура врезалась в металлическое ограждение, после чего легковой автомобиль столкнулся с ней. На данный момент проводится проверка и выясняются обстоятельства ДТП. Ранее URA.RU писало, что в Перми произошло массовое ДТП с участием рейсового автобуса. На дороге столкнулись два легковых автомобиля, микроавтобус Peugeot и рейсовый автобус.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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