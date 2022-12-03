На трассе в Прикамье в ДТП погибли три человека

На трассе Пермь — Екатеринбург в Пермском крае в ДТП погибли три человека. Об этом сообщили в telegram-канале ГИБДД по Пермскому краю.
«4 декабря 2022 года на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП. По неустановленным причинам, водитель автомобиля Lada Granta, не справившись с управлением, въехал в фуру марки Mercedes-Benz. Три человека, которые находились в легковом автомобиле, погибли», — сообщается в telegram-канале ведомства.
По предварительной информации, фура врезалась в металлическое ограждение, после чего легковой автомобиль столкнулся с ней. На данный момент проводится проверка и выясняются обстоятельства ДТП.
Ранее URA.RU писало, что в Перми произошло массовое ДТП с участием рейсового автобуса. На дороге столкнулись два легковых автомобиля, микроавтобус Peugeot и рейсовый автобус.
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