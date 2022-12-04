Генерал МЧС ХМАО вылетел в Нижневартовск после взрыва в жилом доме

Глава МЧС ХМАО-генерал майор Петр Кугуй вылетел в Нижневартовск для оценки ситуации на месте взрыва в доме на улице Мира. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
«Глава ведомства вылетел в Нижневартовск. Он на месте оценит обстановку и будет координировать действия профильных ведомств», — прокомментировали в пресс-службе МЧС ХМАО. Там также добавили, что на место ЧП в течение суток могут прибыть дополнительные силы спасателей.
Взрыв в доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.
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