04 декабря 2022

Генерал МЧС ХМАО вылетел в Нижневартовск после взрыва в жилом доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия по дорогам и образованию ХМАО. Ханты-Мансийск, мчс
Глава МЧС ХМАО Петр Кугуй вылетел в Нижневартовск Фото:

Глава МЧС ХМАО-генерал майор Петр Кугуй вылетел в Нижневартовск для оценки ситуации на месте взрыва в доме на улице Мира. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Глава ведомства вылетел в Нижневартовск. Он на месте оценит обстановку и будет координировать действия профильных ведомств», — прокомментировали в пресс-службе МЧС ХМАО. Там также добавили, что на место ЧП в течение суток могут прибыть дополнительные силы спасателей.

Взрыв в доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.

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Глава МЧС ХМАО-генерал майор Петр Кугуй вылетел в Нижневартовск для оценки ситуации на месте взрыва в доме на улице Мира. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. «Глава ведомства вылетел в Нижневартовск. Он на месте оценит обстановку и будет координировать действия профильных ведомств», — прокомментировали в пресс-службе МЧС ХМАО. Там также добавили, что на место ЧП в течение суток могут прибыть дополнительные силы спасателей. Взрыв в доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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