Челябинцам рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок

Челябинский Роспотребнадзор: сладкий подарок должен быть не только вкусным, но и безопасным

07 декабря 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

Покупать сладкие подарки стоит только в магазинах и торговых центах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области рассказали, как правильно выбрать сладкий подарок на Новый год детям. Как заявили в ведомстве, подарок должен быть не только вкусным, но и безопасным. «Приобретать новогодние подарки для детей следует в местах организованной торговли, которые имеют все соответствующие документы. Соответствовать норме обязательно должны сроки годности, вид упаковки, состав и соответствие ГОСТу», — пояснил замруководителя ведомства Владимир Ефремов. На всех сладостях в кульке должна быть указана дата производства и обозначен срок хранения. Чем ближе дата фасовки к покупке, тем свежее будет наполнение. От подарков с истекающим сроком годности стоит и вовсе отказаться. Сладости должны быть надежно упакованы, не помяты и плотно закрыты. По составу лучше выбирать угощения с минимальным количеством консервантов, синтетических ароматизаторов, а также пальмовых и других жиров. «Все продукты, входящие в состав подарка должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011 („О безопасности пищевой продукции“) и ТР ТС 022/2011 („Пищевая продукция в части ее маркировки“). В маркировке должны быть название, состав, количество, срок годности, условия хранения, производитель и его адрес, рекомендации по использованию, пищевая ценность, сведения о ГМО и единый знак обращения продукции», — отметил Ефремов. Сладкие подарки для детей не должны содержать в себе продукты, запрещенные в приложении №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 («Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»). Игрушки в подарках должны иметь специальную упаковку, разделяющую их со сладостями, быть гипоаллергенными и без мелких деталей. Они могут находится и без упаковки, если прикреплены снаружи кулька, но обязательно соответствовать ТР ТС 008/2011 («О безопасности игрушек»). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области рассказали, как правильно выбрать сладкий подарок на Новый год детям. Как заявили в ведомстве, подарок должен быть не только вкусным, но и безопасным. «Приобретать новогодние подарки для детей следует в местах организованной торговли, которые имеют все соответствующие документы. Соответствовать норме обязательно должны сроки годности, вид упаковки, состав и соответствие ГОСТу», — пояснил замруководителя ведомства Владимир Ефремов. На всех сладостях в кульке должна быть указана дата производства и обозначен срок хранения. Чем ближе дата фасовки к покупке, тем свежее будет наполнение. От подарков с истекающим сроком годности стоит и вовсе отказаться. Сладости должны быть надежно упакованы, не помяты и плотно закрыты. По составу лучше выбирать угощения с минимальным количеством консервантов, синтетических ароматизаторов, а также пальмовых и других жиров. «Все продукты, входящие в состав подарка должны соответствовать требованиям ТР ТС 021/2011 („О безопасности пищевой продукции“) и ТР ТС 022/2011 („Пищевая продукция в части ее маркировки“). В маркировке должны быть название, состав, количество, срок годности, условия хранения, производитель и его адрес, рекомендации по использованию, пищевая ценность, сведения о ГМО и единый знак обращения продукции», — отметил Ефремов. Сладкие подарки для детей не должны содержать в себе продукты, запрещенные в приложении №6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 («Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»). Игрушки в подарках должны иметь специальную упаковку, разделяющую их со сладостями, быть гипоаллергенными и без мелких деталей. Они могут находится и без упаковки, если прикреплены снаружи кулька, но обязательно соответствовать ТР ТС 008/2011 («О безопасности игрушек»).