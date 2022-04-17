Свердловчан объединили, чтобы вернуть деньги за шоу Макса Барских

18 апреля 2022 в 09:31 Размер текста - 17 +

Уральские поклонники два года не могут получить деньги за отмененный концерт Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Управление Роспотребнадзора по Свердловской области готовит коллективный иск в суд от поклонников творчества Макса Барских (настоящее имя Николай Бортник). Украинский певец отменил свой концерт в Екатеринбурге, а организаторы шоу не торопятся возвращать деньги зрителям. Представители ведомства объяснили URA.RU, как потребители могут отстоять свои права. «Наши специалисты призвали граждан, которые хотели бы вернуть деньги за билеты на концерт Макса Барских, обратиться с документами, которые у них имеются. Они проанализировали эти документы и усмотрели в действиях организатора концерта — ООО „Ладошки шоу“ — нарушение действующих норм законодательства. Сейчас специалисты готовят коллективный иск, чтобы обратиться в суд и принудить организаторов вернуть деньги потребителям», — пояснила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Лукьянцева. Новость по теме Юрист: как вернуть деньги за билет на концерт Макса Барских Концерт Макса Барских должен был состояться в сентябре 2020 года, но неоднократно переносился из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Очередная дата была назначена на 16 апреля 2022 года, однако в марте певец отменил концерты в России и объявил, что вступил в ряды ВСУ. Тем не менее организаторы перенесли шоу артиста на сентябрь 2022 года и отказались возвращать людям деньги. «Рекомендуем гражданам обратиться в консультационный центр для потребителей по номеру (343) 374 14 55, специалисты которого окажут юридическую помощь и объединят все обращения в единый коллективный иск. Так защитить свои права будет удобнее», — добавила Наталия Лукьянцева. Дозвониться до организаторов «Ладошки шоу» на момент публикации агентству не удалось. Ранее Барских заявлял о запрете использовать свою музыку на территории РФ. Решение он связал с началом российской спецоперации на Украине. По заявлению президента России Владимира Путина, действия Вооруженных сил РФ на Украине направлены на денацификацию и демилитаризацию страны. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение главы государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области готовит коллективный иск в суд от поклонников творчества Макса Барских (настоящее имя Николай Бортник). Украинский певец отменил свой концерт в Екатеринбурге, а организаторы шоу не торопятся возвращать деньги зрителям. Представители ведомства объяснили URA.RU, как потребители могут отстоять свои права. «Наши специалисты призвали граждан, которые хотели бы вернуть деньги за билеты на концерт Макса Барских, обратиться с документами, которые у них имеются. Они проанализировали эти документы и усмотрели в действиях организатора концерта — ООО „Ладошки шоу“ — нарушение действующих норм законодательства. Сейчас специалисты готовят коллективный иск, чтобы обратиться в суд и принудить организаторов вернуть деньги потребителям», — пояснила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталия Лукьянцева. Концерт Макса Барских должен был состояться в сентябре 2020 года, но неоднократно переносился из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Очередная дата была назначена на 16 апреля 2022 года, однако в марте певец отменил концерты в России и объявил, что вступил в ряды ВСУ. Тем не менее организаторы перенесли шоу артиста на сентябрь 2022 года и отказались возвращать людям деньги. «Рекомендуем гражданам обратиться в консультационный центр для потребителей по номеру (343) 374 14 55, специалисты которого окажут юридическую помощь и объединят все обращения в единый коллективный иск. Так защитить свои права будет удобнее», — добавила Наталия Лукьянцева. Дозвониться до организаторов «Ладошки шоу» на момент публикации агентству не удалось. Ранее Барских заявлял о запрете использовать свою музыку на территории РФ. Решение он связал с началом российской спецоперации на Украине. По заявлению президента России Владимира Путина, действия Вооруженных сил РФ на Украине направлены на денацификацию и демилитаризацию страны. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение главы государства.