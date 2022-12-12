Пермская оппозиция усилила влияние на структуру, важную для Махонина

Члены пермского отделения ЛДПР вошли в новый состав Общественной палаты региона

13 декабря 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

Партию ЛДПР новые члены палаты предупредили заранее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сразу два члена реготделения ЛДПР в Пермском крае были выбраны в новый состав Общественной палаты по линии общественных организаций. Решение было принято 13 декабря на заседании, где представители губернатора и заксобрания выбирали еще одну треть нового созыва палаты, сообщил источник URA.RU в ведомстве. «По линии профсоюзов были выдвинуты заместитель главврача больницы им. Вагнера Дмитрий Загорак и президент благотворительного фонда им. А.А. Никитина Максим Никитин. Оба — члены ЛДПР», — отметил источник. Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников подтвердил информацию. «Загорак возглавлял ковидное отделение, был на доске почета города Березники за активный вклад в борьбу, пользуется очень большим авторитетом в сообществе врачей и у жителей. И, главное, у него есть свое объективное и интересное мнение о том, что делать со здравоохранением в крае и с проблемой нехватки специалистов», — отметил Постников. Максим Никитин, по его словам, активно помогал больницам и поликлиникам, безвозмездно привозил лекарства и средства гигиены. Он является директором фармкомпании «Меркатор Медика», а также титульным спонсором футбольного клуба «Амкар». ЛДПР к выдвижению обоих членов палаты отношения не имеет. Партию они уведомили уже по факту. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Загорак принимал участие в довыборах в Березниковскую гордуму в сентябре 2021 года. Но проиграл кандидату от эсеров Дмитрию Горяеву. В состав Общественной палаты также вошли оппозиционный экс-депутат Надежда Агишева, экс-зампред краевого парламента Игорь Папков и бывший министр культуры Игорь Гладнев. Общественная палата Пермского края состоит из 36 членов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сразу два члена реготделения ЛДПР в Пермском крае были выбраны в новый состав Общественной палаты по линии общественных организаций. Решение было принято 13 декабря на заседании, где представители губернатора и заксобрания выбирали еще одну треть нового созыва палаты, сообщил источник URA.RU в ведомстве. «По линии профсоюзов были выдвинуты заместитель главврача больницы им. Вагнера Дмитрий Загорак и президент благотворительного фонда им. А.А. Никитина Максим Никитин. Оба — члены ЛДПР», — отметил источник. Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников подтвердил информацию. «Загорак возглавлял ковидное отделение, был на доске почета города Березники за активный вклад в борьбу, пользуется очень большим авторитетом в сообществе врачей и у жителей. И, главное, у него есть свое объективное и интересное мнение о том, что делать со здравоохранением в крае и с проблемой нехватки специалистов», — отметил Постников. Максим Никитин, по его словам, активно помогал больницам и поликлиникам, безвозмездно привозил лекарства и средства гигиены. Он является директором фармкомпании «Меркатор Медика», а также титульным спонсором футбольного клуба «Амкар». ЛДПР к выдвижению обоих членов палаты отношения не имеет. Партию они уведомили уже по факту. Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Загорак принимал участие в довыборах в Березниковскую гордуму в сентябре 2021 года. Но проиграл кандидату от эсеров Дмитрию Горяеву. В состав Общественной палаты также вошли оппозиционный экс-депутат Надежда Агишева, экс-зампред краевого парламента Игорь Папков и бывший министр культуры Игорь Гладнев. Общественная палата Пермского края состоит из 36 членов.