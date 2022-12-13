С запуском уникального завода в ХМАО, у которого нет аналогов в России, вышла задержка

14 декабря 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Монтаж первой очереди предприятия завершат в январе 2023 года Фото: Илья Московец © URA.RU Первая продукция уникального завода по производству компонентов для детского питания, который возводится в Советском районе, выйдет с конвейера в январе 2023 года. Хотя его запуск предполагался на нынешний ноябрь. Информацию о переносе сроков подтвердил URA.RU вице-губернатор ХМАО Роман Генкель. «Сейчас заканчивается монтаж первой линии молочного производства. В январе первые опытные партии наши инвесторы-партнеры подтверждают, начнут выпускать. Первый этап, касаемый молочной продукции, начинает реализовываться», — сказал Генкель. С запуском производства произошла задержка. Власти Югры анонсировали запуск производства еще в ноябре, но этого не случилось ввиду сложностей, возникших из-за экономических санкций против России. «Мы вносили изменения в закон, потому что реализация проекта почти на год продлилась. Часть оборудования смогли поставить или заменить и как раз смонтировали. Вторая часть проплачена, логистические вопросы решены. Она в процессе поставки и уже там в следующем году будет осуществляться монтаж», — дополнил Генкель. Производство компонентов для молочных смесей предусмотрено вторым этапом реализации проекта.



Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО построят уникальный для России завод по изготовлению компонентов детского питания. Производством будет заниматься компания «Победа-1», чей проект получил государственную поддержку. На первом этапе реализация проекта позволит заместить 10% внутреннего рынка, дальнейшее масштабирование обеспечит 100% текущей потребности в отечественных белковых компонентах. первую продукцию планировалось выпустить в ноябре 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первая продукция уникального завода по производству компонентов для детского питания, который возводится в Советском районе, выйдет с конвейера в январе 2023 года. Хотя его запуск предполагался на нынешний ноябрь. Информацию о переносе сроков подтвердил URA.RU вице-губернатор ХМАО Роман Генкель. «Сейчас заканчивается монтаж первой линии молочного производства. В январе первые опытные партии наши инвесторы-партнеры подтверждают, начнут выпускать. Первый этап, касаемый молочной продукции, начинает реализовываться», — сказал Генкель. С запуском производства произошла задержка. Власти Югры анонсировали запуск производства еще в ноябре, но этого не случилось ввиду сложностей, возникших из-за экономических санкций против России. «Мы вносили изменения в закон, потому что реализация проекта почти на год продлилась. Часть оборудования смогли поставить или заменить и как раз смонтировали. Вторая часть проплачена, логистические вопросы решены. Она в процессе поставки и уже там в следующем году будет осуществляться монтаж», — дополнил Генкель. Производство компонентов для молочных смесей предусмотрено вторым этапом реализации проекта. Ранее URA.RU сообщало, что В ХМАО построят уникальный для России завод по изготовлению компонентов детского питания. Производством будет заниматься компания «Победа-1», чей проект получил государственную поддержку. На первом этапе реализация проекта позволит заместить 10% внутреннего рынка, дальнейшее масштабирование обеспечит 100% текущей потребности в отечественных белковых компонентах. первую продукцию планировалось выпустить в ноябре 2022 года.