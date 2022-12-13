Депутат Гартунг рассказал, как его выставил из кабинета челябинский вице-губернатор

Депутат Госдумы Гартунг заявил, что сделать карьеру ему помогло хамство челябинского вице-губернатора

Владимир Уткин в свои 72 года посетил в 2022 году Копейск в День города Фото: Читатель URA.RU © URA.RU

Депутат Госдумы Валерий Гартунг рассказал, как 25 лет назад его из кабинета выставил вице-губернатор Челябинской области Владимир Уткин, а в ответ он принял решение баллотироваться в депутаты. Об этом он написал 14 декабря в социальных сетях.

«Весной 1997 года были объявлены дополнительные выборы, и я, как успешный предприниматель, пришел в кабинет Уткина и спросил, не нужна ли помощь. А он мне отвечает: „Без тебя разберемся!“. Это меня возмутило, и прямо из его кабинета я поехал в избирательную комиссию и сдал документы на выдвижение кандидатом в депутаты Госдумы», — написал Гартунг на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Гартунга, в июне 1997 года состоялись его первые выборы. В пику ему областные власти выдвинули в округе директора завода Колющенко, но на самом предприятия дела в то время шли очень плохо. По его воспоминаниям, тогда областные власти начали «сушить явку» и выборы в итоге признали несостоявшимися.

На повторном голосовании 14 декабря 1997 года региональные власти выставили против директора ЧКПЗ главу Еманжелинска Юрия Горбунова. И Гартунг тогда победил конкурента с большим отрывом.

«Вопреки воле губернатора и областной власти, я стал депутатом Госдумы. Двадцать пять лет прошло, но как будто все это было вчера. 14 декабря 1997 года я выиграл выборы и получил свое первое удостоверение депутата», — отметил Гартунг.

В августе 2022 года Уткин стал почетным жителем Копейска. В 2000 году он ушел в отставку и переехал в Москву, где до пенсии работал в органах ФАС. Последние годы он проживает в Подмосковье.