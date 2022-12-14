УрФУ занял второе место в топе вузов России по медиаактивности

УрФУ занял второе место по медийной активности среди вузов РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Уральский федеральный университет занял второе место в общем рейтинге по медийной активности вузов России. Исследование было проведено аналитиками M-Rate совместно с Министерством науки и высшего образования РФ. Первое место в рейтинге занял Университет имени Плеханова.

Согласно данным топа за ноябрь 2022 года, в общем рейтинге вузов РФ по медийной активности УрФУ занял второе место. Среди медиаактивности в СМИ университет из Екатеринбурга занял седьмое место, следует из данных рейтинга.

Кроме этого, УрФУ занимает третье место по медийной активности в соцсетях и на собственном сайте. M-Rate — официальный рейтинг вузов России, в котором учитывается эффективность работы университетов в медийном пространстве.

Ранее URA.RU сообщало, что УрФУ попал в рейтинг российских экономических вузов, чьи выпускники получают самые высокие зарплаты. Выпускники вуза, занятые в экономической и финансовой сферах, в первые пять лет после окончания учебы получают в среднем 80 тысяч рублей.