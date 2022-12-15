Советник главы Херсонщины: ВСУ обстреливает регион по графику

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по Херсонской области в определенной последовательности по графику на протяжении двух недель. Об этом заявил внештатный советник врио губернатора региона Александр Малькевич.
«Понедельник — удар по Голой Пристани, вторник — Новая Каховка, среда — Алешки. Вторую неделю их обстреливают по графику. Каждый день обстрелу подвергается один из этих населенных пунктов, на следующий день — другой», — передает слова Александра Малькевича ТАСС.
При этом внештатный советник врио губернатора Херсонской области уточнил, украинские военнослужащие не меняют своего плана и обстреливают населенные пункты «по кругу». По словам Малькевича, в среднем ВСУ наносят от шести до восьми ударов из зарубежного оружия.
Ранее URA.RU сообщало, что служба безопасности Украины (СБУ) расстреляла 20 человек в Херсонской области за сотрудничество с Россией. Среди погибших есть и мирные жители, и силовики.
Специальная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по Херсонской области в определенной последовательности по графику на протяжении двух недель. Об этом заявил внештатный советник врио губернатора региона Александр Малькевич. «Понедельник — удар по Голой Пристани, вторник — Новая Каховка, среда — Алешки. Вторую неделю их обстреливают по графику. Каждый день обстрелу подвергается один из этих населенных пунктов, на следующий день — другой», — передает слова Александра Малькевича ТАСС. При этом внештатный советник врио губернатора Херсонской области уточнил, украинские военнослужащие не меняют своего плана и обстреливают населенные пункты «по кругу». По словам Малькевича, в среднем ВСУ наносят от шести до восьми ударов из зарубежного оружия. Ранее URA.RU сообщало, что служба безопасности Украины (СБУ) расстреляла 20 человек в Херсонской области за сотрудничество с Россией. Среди погибших есть и мирные жители, и силовики. Специальная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.