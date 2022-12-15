Советник главы Херсонщины: ВСУ обстреливает регион по графику

ВСУ наносит удары по Херсонской области по четкому графику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по Херсонской области в определенной последовательности по графику на протяжении двух недель. Об этом заявил внештатный советник врио губернатора региона Александр Малькевич.

«Понедельник — удар по Голой Пристани, вторник — Новая Каховка, среда — Алешки. Вторую неделю их обстреливают по графику. Каждый день обстрелу подвергается один из этих населенных пунктов, на следующий день — другой», — передает слова Александра Малькевича ТАСС.

При этом внештатный советник врио губернатора Херсонской области уточнил, украинские военнослужащие не меняют своего плана и обстреливают населенные пункты «по кругу». По словам Малькевича, в среднем ВСУ наносят от шести до восьми ударов из зарубежного оружия.

Ранее URA.RU сообщало, что служба безопасности Украины (СБУ) расстреляла 20 человек в Херсонской области за сотрудничество с Россией. Среди погибших есть и мирные жители, и силовики.

Специальная операция началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.