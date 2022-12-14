Вахтовик из ХМАО обвинил подрядчика Норникеля в обмане

15 декабря 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Крестьянников за месяц работы получил лишь аванс в 10 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Югорска (ХМАО) Евгений Крестьянников обвинил подрядчика Норникеля — компанию «ЕнисейСтройМеталл» из Норильска — в невыплате заработной платы и обмане. Об этом URA.RU сообщил сам Крестьянников. «Я приехал работать Норильск. Устроился водителем грузовика в компанию ЕнисейСтройМеталл. Но, отработав две недели, я так и не сел за руль. Меня заставляли делать подсобную работу. Говорили, так принято. Спустя месяц такой работы я сообщил руководителю, что приехал не подсобным рабочим, а водителем, и меня уволили, не заплатив. Меня также выселили из квартиры и оставили на улице зимой в Норильске без копейки денег», — сообщил Крестьянников. Деньги на обратный билет Крестьянникову выслали родственники. Пока они икали деньги на перелет, его приютила случайная знакомая. В компании «ЕнисейСтройМеталл» журналисту URA.RU заявили, что слова Крестьянникова не соответствуют действительности. Из компании его уволили за пьянство. «Он приехал, мы приняли его на работу по договору и дали жилье. Он заселился и две недели пропил. Потом он то заболел, то родственники у него умерли, ему аванс выдали даже. А по факту человек отработал один день из месяца. А последняя его пьяная выходка стала пределом. Он вызвал МЧС и требовал вертолет, чтоб улететь домой. И как его за руль сажать? В таком состоянии он не водитель. Потом еще начал деньги требовать на билет. А за что ему платить? Наша компания предоставила ему все условия для работы», — сообщили в компании. Сам же Крестьянников уверяет, что МЧС не вызывал. А высказал предположение, на чем ему добираться домой после отказа руководства оплатить билеты. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на бизнесмена, который не платил зарплату, завели уголовное дело. Компания «ПрогрессАвтоСервис» задолжала своим работникам зарплату на сумму более 1,4 мллиона рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Югорска (ХМАО) Евгений Крестьянников обвинил подрядчика Норникеля — компанию «ЕнисейСтройМеталл» из Норильска — в невыплате заработной платы и обмане. Об этом URA.RU сообщил сам Крестьянников. «Я приехал работать Норильск. Устроился водителем грузовика в компанию ЕнисейСтройМеталл. Но, отработав две недели, я так и не сел за руль. Меня заставляли делать подсобную работу. Говорили, так принято. Спустя месяц такой работы я сообщил руководителю, что приехал не подсобным рабочим, а водителем, и меня уволили, не заплатив. Меня также выселили из квартиры и оставили на улице зимой в Норильске без копейки денег», — сообщил Крестьянников. Деньги на обратный билет Крестьянникову выслали родственники. Пока они икали деньги на перелет, его приютила случайная знакомая. В компании «ЕнисейСтройМеталл» журналисту URA.RU заявили, что слова Крестьянникова не соответствуют действительности. Из компании его уволили за пьянство. «Он приехал, мы приняли его на работу по договору и дали жилье. Он заселился и две недели пропил. Потом он то заболел, то родственники у него умерли, ему аванс выдали даже. А по факту человек отработал один день из месяца. А последняя его пьяная выходка стала пределом. Он вызвал МЧС и требовал вертолет, чтоб улететь домой. И как его за руль сажать? В таком состоянии он не водитель. Потом еще начал деньги требовать на билет. А за что ему платить? Наша компания предоставила ему все условия для работы», — сообщили в компании. Сам же Крестьянников уверяет, что МЧС не вызывал. А высказал предположение, на чем ему добираться домой после отказа руководства оплатить билеты. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на бизнесмена, который не платил зарплату, завели уголовное дело. Компания «ПрогрессАвтоСервис» задолжала своим работникам зарплату на сумму более 1,4 мллиона рублей.