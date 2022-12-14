Вахтовик из ХМАО обвинил подрядчика Норникеля в обмане

Житель Югорска (ХМАО) Евгений Крестьянников обвинил подрядчика Норникеля — компанию «ЕнисейСтройМеталл» из Норильска — в невыплате заработной платы и обмане. Об этом URA.RU сообщил сам Крестьянников.
«Я приехал работать Норильск. Устроился водителем грузовика в компанию ЕнисейСтройМеталл. Но, отработав две недели, я так и не сел за руль. Меня заставляли делать подсобную работу. Говорили, так принято. Спустя месяц такой работы я сообщил руководителю, что приехал не подсобным рабочим, а водителем, и меня уволили, не заплатив. Меня также выселили из квартиры и оставили на улице зимой в Норильске без копейки денег», — сообщил Крестьянников.
Деньги на обратный билет Крестьянникову выслали родственники. Пока они икали деньги на перелет, его приютила случайная знакомая. В компании «ЕнисейСтройМеталл» журналисту URA.RU заявили, что слова Крестьянникова не соответствуют действительности. Из компании его уволили за пьянство.
«Он приехал, мы приняли его на работу по договору и дали жилье. Он заселился и две недели пропил. Потом он то заболел, то родственники у него умерли, ему аванс выдали даже. А по факту человек отработал один день из месяца. А последняя его пьяная выходка стала пределом. Он вызвал МЧС и требовал вертолет, чтоб улететь домой. И как его за руль сажать? В таком состоянии он не водитель. Потом еще начал деньги требовать на билет. А за что ему платить? Наша компания предоставила ему все условия для работы», — сообщили в компании.
Сам же Крестьянников уверяет, что МЧС не вызывал. А высказал предположение, на чем ему добираться домой после отказа руководства оплатить билеты.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на бизнесмена, который не платил зарплату, завели уголовное дело. Компания «ПрогрессАвтоСервис» задолжала своим работникам зарплату на сумму более 1,4 мллиона рублей.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал Ханты, деньги, нефтевышки.