14 декабря 2022

Вахтовик из ХМАО обвинил подрядчика Норникеля в обмане

© Служба новостей «URA.RU»
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Крестьянников за месяц работы получил лишь аванс в 10 тысяч рублей Фото:

Житель Югорска (ХМАО) Евгений Крестьянников обвинил подрядчика Норникеля — компанию «ЕнисейСтройМеталл» из Норильска — в невыплате заработной платы и обмане. Об этом URA.RU сообщил сам Крестьянников.

«Я приехал работать Норильск. Устроился водителем грузовика в компанию ЕнисейСтройМеталл. Но, отработав две недели, я так и не сел за руль. Меня заставляли делать подсобную работу. Говорили, так принято. Спустя месяц такой работы я сообщил руководителю, что приехал не подсобным рабочим, а водителем, и меня уволили, не заплатив. Меня также выселили из квартиры и оставили на улице зимой в Норильске без копейки денег», — сообщил Крестьянников.

Деньги на обратный билет Крестьянникову выслали родственники. Пока они икали деньги на перелет, его приютила случайная знакомая. В компании «ЕнисейСтройМеталл» журналисту URA.RU заявили, что слова Крестьянникова не соответствуют действительности. Из компании его уволили за пьянство.

«Он приехал, мы приняли его на работу по договору и дали жилье. Он заселился и две недели пропил. Потом он то заболел, то родственники у него умерли, ему аванс выдали даже. А по факту человек отработал один день из месяца. А последняя его пьяная выходка стала пределом. Он вызвал МЧС и требовал вертолет, чтоб улететь домой. И как его за руль сажать? В таком состоянии он не водитель. Потом еще начал деньги требовать на билет. А за что ему платить? Наша компания предоставила ему все условия для работы», — сообщили в компании.

Сам же Крестьянников уверяет, что МЧС не вызывал. А высказал предположение, на чем ему добираться домой после отказа руководства оплатить билеты.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на бизнесмена, который не платил зарплату, завели уголовное дело. Компания «ПрогрессАвтоСервис» задолжала своим работникам зарплату на сумму более 1,4 мллиона рублей.

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Житель Югорска (ХМАО) Евгений Крестьянников обвинил подрядчика Норникеля — компанию «ЕнисейСтройМеталл» из Норильска — в невыплате заработной платы и обмане. Об этом URA.RU сообщил сам Крестьянников. «Я приехал работать Норильск. Устроился водителем грузовика в компанию ЕнисейСтройМеталл. Но, отработав две недели, я так и не сел за руль. Меня заставляли делать подсобную работу. Говорили, так принято. Спустя месяц такой работы я сообщил руководителю, что приехал не подсобным рабочим, а водителем, и меня уволили, не заплатив. Меня также выселили из квартиры и оставили на улице зимой в Норильске без копейки денег», — сообщил Крестьянников. Деньги на обратный билет Крестьянникову выслали родственники. Пока они икали деньги на перелет, его приютила случайная знакомая. В компании «ЕнисейСтройМеталл» журналисту URA.RU заявили, что слова Крестьянникова не соответствуют действительности. Из компании его уволили за пьянство. «Он приехал, мы приняли его на работу по договору и дали жилье. Он заселился и две недели пропил. Потом он то заболел, то родственники у него умерли, ему аванс выдали даже. А по факту человек отработал один день из месяца. А последняя его пьяная выходка стала пределом. Он вызвал МЧС и требовал вертолет, чтоб улететь домой. И как его за руль сажать? В таком состоянии он не водитель. Потом еще начал деньги требовать на билет. А за что ему платить? Наша компания предоставила ему все условия для работы», — сообщили в компании. Сам же Крестьянников уверяет, что МЧС не вызывал. А высказал предположение, на чем ему добираться домой после отказа руководства оплатить билеты. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО на бизнесмена, который не платил зарплату, завели уголовное дело. Компания «ПрогрессАвтоСервис» задолжала своим работникам зарплату на сумму более 1,4 мллиона рублей.
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