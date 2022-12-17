Минобороны РФ: ВСУ разрушили собственную инфраструктуру 17 декабря 2022 в 17:37 Размер текста - 17 + Украинские ПВО ударили по собственным гражданским объектам Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские ПВО разрушили собственную гражданскую инфраструктуру при отражении российских ударов. Об этом заявило Минобороны РФ. «В результате непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО причинен ущерб гражданской инфраструктуре на земле», — уточнили в ведомстве в ходе брифинга. Также уточняется, что средства противовоздушной обороны ударяли по ложным российским целям. Ранее сообщалось о том, что Россия нанесла удар по Украине. Были поражены энергетические объекты страны. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. РФ также наносит удары по энергообъектам страны после теракта ВСУ на Крымском мосту. Украинские ПВО разрушили собственную гражданскую инфраструктуру при отражении российских ударов. Об этом заявило Минобороны РФ. «В результате непрофессиональных действий украинских расчетов ПВО причинен ущерб гражданской инфраструктуре на земле», — уточнили в ведомстве в ходе брифинга. Также уточняется, что средства противовоздушной обороны ударяли по ложным российским целям. Ранее сообщалось о том, что Россия нанесла удар по Украине. Были поражены энергетические объекты страны. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. РФ также наносит удары по энергообъектам страны после теракта ВСУ на Крымском мосту. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям