Музей древностей пользуется у пермяков популярностью Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Новый руководитель Пермского медицинского университета (ПГМУ) Анна Благонравова, переехавшая из Нижнего Новгорода, решила познакомиться с культурной жизнью столицы Прикамья. Итоги эксперимента ее приятно удивили, но в один из музеев она так и не смогла попасть, рассказала Благонравова в соцсетях.

«Посетила „Театр-Театр“, удивилась аншлагу и большому количеству молодежи. В Музей древностей пыталась попасть два дня подряд и не смогла — очередь… В Художественной галерее тоже пришлось постоять за билетами», — пишет глава ПГМУ в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, для нее стало приятным открытием, что пермяки живо интересуются искусством и историей.

Ранее сообщалось, что Музей пермских древностей, как и другие филиалы Пермского краеведческого музея в конце декабря утроили акцию — вход за 1 рубль, что вызвало ажиотаж у посетителей. Анна Благонравова приступила к работе на посту и. о. ректора медуниверситета 1 декабря. Она уже встречалась с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и посещала с инспекцией больницы.