Новый руководитель Пермского медицинского университета (ПГМУ) Анна Благонравова, переехавшая из Нижнего Новгорода, решила познакомиться с культурной жизнью столицы Прикамья. Итоги эксперимента ее приятно удивили, но в один из музеев она так и не смогла попасть, рассказала Благонравова в соцсетях.
«Посетила „Театр-Театр“, удивилась аншлагу и большому количеству молодежи. В Музей древностей пыталась попасть два дня подряд и не смогла — очередь… В Художественной галерее тоже пришлось постоять за билетами», — пишет глава ПГМУ в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, для нее стало приятным открытием, что пермяки живо интересуются искусством и историей.
Ранее сообщалось, что Музей пермских древностей, как и другие филиалы Пермского краеведческого музея в конце декабря утроили акцию — вход за 1 рубль, что вызвало ажиотаж у посетителей. Анна Благонравова приступила к работе на посту и. о. ректора медуниверситета 1 декабря. Она уже встречалась с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и посещала с инспекцией больницы.
Очередь не позволила Анне Благонравовой попасть в музей все выходные
Анна Благонравова в VK
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Новый руководитель Пермского медицинского университета (ПГМУ) Анна Благонравова, переехавшая из Нижнего Новгорода, решила познакомиться с культурной жизнью столицы Прикамья. Итоги эксперимента ее приятно удивили, но в один из музеев она так и не смогла попасть, рассказала Благонравова в соцсетях. «Посетила „Театр-Театр“, удивилась аншлагу и большому количеству молодежи. В Музей древностей пыталась попасть два дня подряд и не смогла — очередь… В Художественной галерее тоже пришлось постоять за билетами», — пишет глава ПГМУ в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, для нее стало приятным открытием, что пермяки живо интересуются искусством и историей. Ранее сообщалось, что Музей пермских древностей, как и другие филиалы Пермского краеведческого музея в конце декабря утроили акцию — вход за 1 рубль, что вызвало ажиотаж у посетителей. Анна Благонравова приступила к работе на посту и. о. ректора медуниверситета 1 декабря. Она уже встречалась с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и посещала с инспекцией больницы.