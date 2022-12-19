19 декабря 2022

RS: военными поставками на Украину Пентагон вырыл себе яму

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Ослабление контроля над Пентагоном приведет к росту коррупции, считает аналитик Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Американские законодатели ослабили финансовые проверки Пентагона, которые связаны с поставками вооружений на Украину. Подобные меры приведут к значительном растратам и коррупции среди подрядчиков ведомства. Об этом рассказала аналитик Центра оборонной информации в POGO Джулия Гледхилл.

«Законодатели усугубили риск разорительных трат: они не только ослабили проверки Пентагона, но и предлагают компаниям необычайно долгие контракты — завышать цены для правительственных закупок стало еще проще. В некоторых случаях, подрядчики, выполняющие работы, связанные с Украиной, не обязаны отчитываться перед Пентагоном о расходах и ценах, а без этой информации военное ведомство не сможет избежать обмана», — заявила Гледхилл, слова которой передает Responsible Statecraft. «Без должных мер предосторожности министерство обороны наверняка выкопает себе яму еще глубже», — предупреждает обозреватель.

По словам аналитика, Конгресс США наделил Пентагон «полномочиями военного времени» для закупок вооружений, что приведет в итоге к значительному разрастанию американской оружейной промышленности и даст подрядчикам множество возможностей для мошенничества и растрат. Такого рода полномочия дают возможность штатам увеличить производство оружия и ускорить его поставку на Украину, однако в долгосрочной перспективе наносят им вред.

Ранее в издании Newsweek обвинили президента США Джо Байдена в миллиардных расходах на Украину, которая является «страной с неконтролируемой коррупцией». Также сообщалось, что поставки оружия Киеву истощают собственные военные ресурсы США. Кроме того, в МИД России рассказали о том, как США со своими союзниками превратили Украину в собственный полигон для тестирования оружия, заявление министерства передает RT.

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Американские законодатели ослабили финансовые проверки Пентагона, которые связаны с поставками вооружений на Украину. Подобные меры приведут к значительном растратам и коррупции среди подрядчиков ведомства. Об этом рассказала аналитик Центра оборонной информации в POGO Джулия Гледхилл. «Законодатели усугубили риск разорительных трат: они не только ослабили проверки Пентагона, но и предлагают компаниям необычайно долгие контракты — завышать цены для правительственных закупок стало еще проще. В некоторых случаях, подрядчики, выполняющие работы, связанные с Украиной, не обязаны отчитываться перед Пентагоном о расходах и ценах, а без этой информации военное ведомство не сможет избежать обмана», — заявила Гледхилл, слова которой передает Responsible Statecraft. «Без должных мер предосторожности министерство обороны наверняка выкопает себе яму еще глубже», — предупреждает обозреватель. По словам аналитика, Конгресс США наделил Пентагон «полномочиями военного времени» для закупок вооружений, что приведет в итоге к значительному разрастанию американской оружейной промышленности и даст подрядчикам множество возможностей для мошенничества и растрат. Такого рода полномочия дают возможность штатам увеличить производство оружия и ускорить его поставку на Украину, однако в долгосрочной перспективе наносят им вред. Ранее в издании Newsweek обвинили президента США Джо Байдена в миллиардных расходах на Украину, которая является «страной с неконтролируемой коррупцией». Также сообщалось, что поставки оружия Киеву истощают собственные военные ресурсы США. Кроме того, в МИД России рассказали о том, как США со своими союзниками превратили Украину в собственный полигон для тестирования оружия, заявление министерства передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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