19 декабря 2022

В Пермском крае новогоднюю ночь встретят карнавалом на горнолыжном склоне

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Горнолыжный центр Губаха. Пермь, зож, сноуборд, горные лыжи, активный отдых, ГЛЦ Губаха, гора крестовая
Заезд 31 декабря будет не таким стандартным Фото:

Провести ночь с 31 декабря на 1 января в Пермском крае можно на горнолыжном склоне. Курорт «Губаха» организует новогоднюю вечеринку в своем стиле — гости устроят карнавальный спуск на лыжах и сноубордах.

«Массовый спуск с цветными фонариками в карнавальных костюмах. В Полярной станции ждут атмосфера праздника и толпа единомышленников», — говорится в соцсетях курорта.

Гостей праздника на «Губахе» ждут музыка от DJ и группы «Гуарана», фаер-шоу и фейерверк. Для детей будет работать отдельная комната с аниматором. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки могут встретить Новый год в лесной экодеревне в 40 км от города. Есть также вариант путешествия с историческим погружением на север региона — в Чердынь. Тур пройдет по историческим местам, описанным в книге Алексея Иванова «Сердце Пармы».

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Провести ночь с 31 декабря на 1 января в Пермском крае можно на горнолыжном склоне. Курорт «Губаха» организует новогоднюю вечеринку в своем стиле — гости устроят карнавальный спуск на лыжах и сноубордах. «Массовый спуск с цветными фонариками в карнавальных костюмах. В Полярной станции ждут атмосфера праздника и толпа единомышленников», — говорится в соцсетях курорта. Гостей праздника на «Губахе» ждут музыка от DJ и группы «Гуарана», фаер-шоу и фейерверк. Для детей будет работать отдельная комната с аниматором. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки могут встретить Новый год в лесной экодеревне в 40 км от города. Есть также вариант путешествия с историческим погружением на север региона — в Чердынь. Тур пройдет по историческим местам, описанным в книге Алексея Иванова «Сердце Пармы».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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