В Пермском крае новогоднюю ночь встретят карнавалом на горнолыжном склоне

20 декабря 2022 в 10:41 Размер текста - 17 +

Заезд 31 декабря будет не таким стандартным Фото: Сергей Русанов © URA.RU Провести ночь с 31 декабря на 1 января в Пермском крае можно на горнолыжном склоне. Курорт «Губаха» организует новогоднюю вечеринку в своем стиле — гости устроят карнавальный спуск на лыжах и сноубордах. «Массовый спуск с цветными фонариками в карнавальных костюмах. В Полярной станции ждут атмосфера праздника и толпа единомышленников», — говорится в соцсетях курорта. Гостей праздника на «Губахе» ждут музыка от DJ и группы «Гуарана», фаер-шоу и фейерверк. Для детей будет работать отдельная комната с аниматором. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки могут встретить Новый год в лесной экодеревне в 40 км от города. Есть также вариант путешествия с историческим погружением на север региона — в Чердынь. Тур пройдет по историческим местам, описанным в книге Алексея Иванова «Сердце Пармы».

Провести ночь с 31 декабря на 1 января в Пермском крае можно на горнолыжном склоне. Курорт «Губаха» организует новогоднюю вечеринку в своем стиле — гости устроят карнавальный спуск на лыжах и сноубордах. «Массовый спуск с цветными фонариками в карнавальных костюмах. В Полярной станции ждут атмосфера праздника и толпа единомышленников», — говорится в соцсетях курорта. Гостей праздника на «Губахе» ждут музыка от DJ и группы «Гуарана», фаер-шоу и фейерверк. Для детей будет работать отдельная комната с аниматором. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяки могут встретить Новый год в лесной экодеревне в 40 км от города. Есть также вариант путешествия с историческим погружением на север региона — в Чердынь. Тур пройдет по историческим местам, описанным в книге Алексея Иванова «Сердце Пармы».