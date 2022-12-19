19 декабря 2022

Прокуратура наказала «РЖД» после публикации URA.RU о ремонте пермского моста бревнами

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура. Москва, прокурор, прокуроры, прокуратоура
Транспортная прокуратура наказала ОАО «РЖД» Фото:

Уральская транспортная прокуратура вынесла представление и оштрафовала ОАО «РЖД» за ремонт моста над железной дорогой бревнами. О наказании федеральной компании сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«В рамках проведения капитального ремонта железнодорожного полотна на перегоне Кабельная — Левшино в Перми были оборудованы подпорки к мосту, который находился над ж/д путями. ОАО „РЖД“ использовало бревна для подпорок моста, тогда как надо было типовые мостобрусы. Начальнику Свердловской дирекции „РЖД“ внесено представление от транспортной прокуратуры», — говорится в сообщении ведомства.

Также прокуратура направила материалы возбужденного административного дела в суд, который обязал выплатить ОАО «РЖД» штраф в размере 300 тысяч рублей. Поводом для реагирования ведомства стала публикация URA.RU, опубликованная агентством в мае 2022 года.

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Уральская транспортная прокуратура вынесла представление и оштрафовала ОАО «РЖД» за ремонт моста над железной дорогой бревнами. О наказании федеральной компании сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «В рамках проведения капитального ремонта железнодорожного полотна на перегоне Кабельная — Левшино в Перми были оборудованы подпорки к мосту, который находился над ж/д путями. ОАО „РЖД“ использовало бревна для подпорок моста, тогда как надо было типовые мостобрусы. Начальнику Свердловской дирекции „РЖД“ внесено представление от транспортной прокуратуры», — говорится в сообщении ведомства. Также прокуратура направила материалы возбужденного административного дела в суд, который обязал выплатить ОАО «РЖД» штраф в размере 300 тысяч рублей. Поводом для реагирования ведомства стала публикация URA.RU, опубликованная агентством в мае 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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