Прокуратура наказала «РЖД» после публикации URA.RU о ремонте пермского моста бревнами

Уральская транспортная прокуратура вынесла представление и оштрафовала ОАО «РЖД» за ремонт моста над железной дорогой бревнами. О наказании федеральной компании сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
«В рамках проведения капитального ремонта железнодорожного полотна на перегоне Кабельная — Левшино в Перми были оборудованы подпорки к мосту, который находился над ж/д путями. ОАО „РЖД“ использовало бревна для подпорок моста, тогда как надо было типовые мостобрусы. Начальнику Свердловской дирекции „РЖД“ внесено представление от транспортной прокуратуры», — говорится в сообщении ведомства.
Также прокуратура направила материалы возбужденного административного дела в суд, который обязал выплатить ОАО «РЖД» штраф в размере 300 тысяч рублей. Поводом для реагирования ведомства стала публикация URA.RU, опубликованная агентством в мае 2022 года.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал Большая Пермь.