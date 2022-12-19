Прокуратура наказала «РЖД» после публикации URA.RU о ремонте пермского моста бревнами

20 декабря 2022 в 13:07 Размер текста - 17 +

Транспортная прокуратура наказала ОАО «РЖД» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Уральская транспортная прокуратура вынесла представление и оштрафовала ОАО «РЖД» за ремонт моста над железной дорогой бревнами. О наказании федеральной компании сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «В рамках проведения капитального ремонта железнодорожного полотна на перегоне Кабельная — Левшино в Перми были оборудованы подпорки к мосту, который находился над ж/д путями. ОАО „РЖД“ использовало бревна для подпорок моста, тогда как надо было типовые мостобрусы. Начальнику Свердловской дирекции „РЖД“ внесено представление от транспортной прокуратуры», — говорится в сообщении ведомства. Также прокуратура направила материалы возбужденного административного дела в суд, который обязал выплатить ОАО «РЖД» штраф в размере 300 тысяч рублей. Поводом для реагирования ведомства стала публикация URA.RU, опубликованная агентством в мае 2022 года.

Уральская транспортная прокуратура вынесла представление и оштрафовала ОАО «РЖД» за ремонт моста над железной дорогой бревнами. О наказании федеральной компании сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «В рамках проведения капитального ремонта железнодорожного полотна на перегоне Кабельная — Левшино в Перми были оборудованы подпорки к мосту, который находился над ж/д путями. ОАО „РЖД“ использовало бревна для подпорок моста, тогда как надо было типовые мостобрусы. Начальнику Свердловской дирекции „РЖД“ внесено представление от транспортной прокуратуры», — говорится в сообщении ведомства. Также прокуратура направила материалы возбужденного административного дела в суд, который обязал выплатить ОАО «РЖД» штраф в размере 300 тысяч рублей. Поводом для реагирования ведомства стала публикация URA.RU, опубликованная агентством в мае 2022 года.