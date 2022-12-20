20 декабря 2022

Суд отменил приговор свердловскому силовику, обвиняемому в смерти задержанного

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, полицейский, полиция
По версии следствия, полицейский надолго оставил умирающего человека без врачей Фото:

Суд отменил оправдательный приговор полицейскому из линейного отдела Екатеринбурга, которого обвиняли в смерти задержанного, ударившегося головой и медленно умиравшего в камере. Соответствующее решение принял Свердловский областной суд. Следствие считает, что силовик подставил мужчине подножку и не стал звать скорую.

«Приговор Железнодорожного районного суда отменить. Уголовное дело передать на новое судебное рассмотрение со стадии судебного разбирательства в тот же суд в ином составе суда», — говорится в решении суда. Ранее суд оправдал полицейского, посчитав, что в его действиях нет состава преступления. Но прокурор посчитал, что решение было несправедливым.

По версии следствия, полицейский поставил подножку пьяному задержанному, из-за чего тот сильно ударился затылком и потерял сознание. В таком состоянии мужчина лежал в камере несколько часов, прежде чем силовики вызвали врачей.

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Суд отменил оправдательный приговор полицейскому из линейного отдела Екатеринбурга, которого обвиняли в смерти задержанного, ударившегося головой и медленно умиравшего в камере. Соответствующее решение принял Свердловский областной суд. Следствие считает, что силовик подставил мужчине подножку и не стал звать скорую. «Приговор Железнодорожного районного суда отменить. Уголовное дело передать на новое судебное рассмотрение со стадии судебного разбирательства в тот же суд в ином составе суда», — говорится в решении суда. Ранее суд оправдал полицейского, посчитав, что в его действиях нет состава преступления. Но прокурор посчитал, что решение было несправедливым. По версии следствия, полицейский поставил подножку пьяному задержанному, из-за чего тот сильно ударился затылком и потерял сознание. В таком состоянии мужчина лежал в камере несколько часов, прежде чем силовики вызвали врачей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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