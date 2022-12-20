Суд отменил приговор свердловскому силовику, обвиняемому в смерти задержанного

Суд отменил оправдательный приговор полицейскому из линейного отдела Екатеринбурга, которого обвиняли в смерти задержанного, ударившегося головой и медленно умиравшего в камере. Соответствующее решение принял Свердловский областной суд. Следствие считает, что силовик подставил мужчине подножку и не стал звать скорую.
«Приговор Железнодорожного районного суда отменить. Уголовное дело передать на новое судебное рассмотрение со стадии судебного разбирательства в тот же суд в ином составе суда», — говорится в решении суда. Ранее суд оправдал полицейского, посчитав, что в его действиях нет состава преступления. Но прокурор посчитал, что решение было несправедливым.
По версии следствия, полицейский поставил подножку пьяному задержанному, из-за чего тот сильно ударился затылком и потерял сознание. В таком состоянии мужчина лежал в камере несколько часов, прежде чем силовики вызвали врачей.
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Суд отменил оправдательный приговор полицейскому из линейного отдела Екатеринбурга, которого обвиняли в смерти задержанного, ударившегося головой и медленно умиравшего в камере. Соответствующее решение принял Свердловский областной суд. Следствие считает, что силовик подставил мужчине подножку и не стал звать скорую. «Приговор Железнодорожного районного суда отменить. Уголовное дело передать на новое судебное рассмотрение со стадии судебного разбирательства в тот же суд в ином составе суда», — говорится в решении суда. Ранее суд оправдал полицейского, посчитав, что в его действиях нет состава преступления. Но прокурор посчитал, что решение было несправедливым. По версии следствия, полицейский поставил подножку пьяному задержанному, из-за чего тот сильно ударился затылком и потерял сознание. В таком состоянии мужчина лежал в камере несколько часов, прежде чем силовики вызвали врачей.