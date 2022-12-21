В Екатеринбурге в Рождество устроят эротический маскарад

22 декабря 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

Чтобы посетить полуторачасовую елку для взрослых, нужно заплатить больше 1000 рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге с 22 декабря стартуют эротические елки, которые продлятся до 7 января — в этот день по традиции отмечают Рождество. Гостям обещают любовные эликсиры и хвойную красавицу, украшенную в духе 18+. Анонс мероприятия появился в telegram-канале Музея об ЭТОМ. «В этом году мы подготовили новую программу, с подзаголовком „В погоне за волшебным кроликом“. Она будет интересна даже тем, кто уже бывал на „Елке 18+“ раньше. Добро пожаловать в новогоднюю сказку, но только для взрослых», — сообщают представители мероприятия. Для гостей подготовили эротично украшенную елку, пикантные игры и выставку старинных соблазнительных новогодних открыток. Также обещают провести конкурс костюмов и угостить любовными эликсирами. По словам организаторов, эротический маскарад вызывает ажиотаж среди екатеринбуржцев уже не первый год, из-за чего приходится делать дополнительные сеансы. Маскарад для взрослых будет проходить в Музей об ЭТОМ с 22 по 30 декабря, а также со 2 по 3 января и с 6 по 7 января. За полтора часа эротической елки придется отдать 1100 рублей за одного человека и 1900 рублей за пару.

В Екатеринбурге с 22 декабря стартуют эротические елки, которые продлятся до 7 января — в этот день по традиции отмечают Рождество. Гостям обещают любовные эликсиры и хвойную красавицу, украшенную в духе 18+. Анонс мероприятия появился в telegram-канале Музея об ЭТОМ. «В этом году мы подготовили новую программу, с подзаголовком „В погоне за волшебным кроликом“. Она будет интересна даже тем, кто уже бывал на „Елке 18+“ раньше. Добро пожаловать в новогоднюю сказку, но только для взрослых», — сообщают представители мероприятия. Для гостей подготовили эротично украшенную елку, пикантные игры и выставку старинных соблазнительных новогодних открыток. Также обещают провести конкурс костюмов и угостить любовными эликсирами. По словам организаторов, эротический маскарад вызывает ажиотаж среди екатеринбуржцев уже не первый год, из-за чего приходится делать дополнительные сеансы. Маскарад для взрослых будет проходить в Музей об ЭТОМ с 22 по 30 декабря, а также со 2 по 3 января и с 6 по 7 января. За полтора часа эротической елки придется отдать 1100 рублей за одного человека и 1900 рублей за пару.