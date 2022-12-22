Свердловчанка предложила Путину сделать бойцов СВО наставниками для школьников

22 декабря 2022 в 20:08 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выслушал идею свердловчанки на Госсовете РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительница Красноуфимска (Свердловская область) Елена Соснина предложила президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность трудоустройства ветеранов спецоперации в региональных патриотических организациях. Соответствующее предложение она высказала на заседании Госсовета РФ. «Герои СВО, возвращающиеся с фронта, — настоящие патриоты, которые прошли школу жизни. Хотя многие из них еще совсем молодые ребята, мне кажется, они могут стать настоящими наставниками и ориентирами в жизни для молодежи», — рассказала Соснина в эфире телеканала «Россия 24», ведущего трансляцию с Госсовета. Девушка предложила устроить бойцов в качестве наставников в региональные центры патриотического воспитания. Как пример наставничества, Соснина привела взаимодействие учителей со школьниками в рамках детских и молодежных общественных движений. По ее словам, ветераны спецоперации могли бы наставлять участников в таких движениях. Спецоперация началась 24 февраля по приказу Владимира Путина. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины, войска которой обстреливали мирных жителей ДНР и ЛНР. Путин подчеркивал необходимость спасти население республик, подвергавшиеся геноциду со стороны ВСУ.

Жительница Красноуфимска (Свердловская область) Елена Соснина предложила президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность трудоустройства ветеранов спецоперации в региональных патриотических организациях. Соответствующее предложение она высказала на заседании Госсовета РФ. «Герои СВО, возвращающиеся с фронта, — настоящие патриоты, которые прошли школу жизни. Хотя многие из них еще совсем молодые ребята, мне кажется, они могут стать настоящими наставниками и ориентирами в жизни для молодежи», — рассказала Соснина в эфире телеканала «Россия 24», ведущего трансляцию с Госсовета. Девушка предложила устроить бойцов в качестве наставников в региональные центры патриотического воспитания. Как пример наставничества, Соснина привела взаимодействие учителей со школьниками в рамках детских и молодежных общественных движений. По ее словам, ветераны спецоперации могли бы наставлять участников в таких движениях. Спецоперация началась 24 февраля по приказу Владимира Путина. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины, войска которой обстреливали мирных жителей ДНР и ЛНР. Путин подчеркивал необходимость спасти население республик, подвергавшиеся геноциду со стороны ВСУ.