В Татарстане нашли способ обойти запрет на президента республики

Парламент Татарстана предложил переименовать должность главы республики в раиса
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Совещание-семинар Президиума Госсовета. Москва, минниханов рустам
Должность Рустама Минниханова теперь называется «раис» Фото:

В Республике Татарстан должность президента переименовали в раиса, что с татарского переводится как «глава». Так в республике отреагировали на российский закон о запрете главам регионов называться президентами.

«Должность президента Татарстана переименована в раиса. <…> На заседании Госсовета Татарстана президиум внес законопроект, изменяющий титул главы республики. Вместо президента он будет называться глава (раис)», — пишут «Ведомости».

В 2021 году президент РФ Владимир Путин подписал закон с запретом главам регионов называться президентами. Сам Татарстан долго сопротивлялся этому решению, передает телеканал «Царьград». Сейчас главой республики является Рустам Минниханов. Татарстан был единственной республикой в стране, где официально была закреплена должность президента.

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В Республике Татарстан должность президента переименовали в раиса, что с татарского переводится как «глава». Так в республике отреагировали на российский закон о запрете главам регионов называться президентами. «Должность президента Татарстана переименована в раиса. <…> На заседании Госсовета Татарстана президиум внес законопроект, изменяющий титул главы республики. Вместо президента он будет называться глава (раис)», — пишут «Ведомости». В 2021 году президент РФ Владимир Путин подписал закон с запретом главам регионов называться президентами. Сам Татарстан долго сопротивлялся этому решению, передает телеканал «Царьград». Сейчас главой республики является Рустам Минниханов. Татарстан был единственной республикой в стране, где официально была закреплена должность президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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