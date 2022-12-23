В Татарстане нашли способ обойти запрет на президента республики

В Республике Татарстан должность президента переименовали в раиса, что с татарского переводится как «глава». Так в республике отреагировали на российский закон о запрете главам регионов называться президентами.
«Должность президента Татарстана переименована в раиса. <…> На заседании Госсовета Татарстана президиум внес законопроект, изменяющий титул главы республики. Вместо президента он будет называться глава (раис)», — пишут «Ведомости».
В 2021 году президент РФ Владимир Путин подписал закон с запретом главам регионов называться президентами. Сам Татарстан долго сопротивлялся этому решению, передает телеканал «Царьград». Сейчас главой республики является Рустам Минниханов. Татарстан был единственной республикой в стране, где официально была закреплена должность президента.
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В Республике Татарстан должность президента переименовали в раиса, что с татарского переводится как «глава». Так в республике отреагировали на российский закон о запрете главам регионов называться президентами. «Должность президента Татарстана переименована в раиса. <…> На заседании Госсовета Татарстана президиум внес законопроект, изменяющий титул главы республики. Вместо президента он будет называться глава (раис)», — пишут «Ведомости». В 2021 году президент РФ Владимир Путин подписал закон с запретом главам регионов называться президентами. Сам Татарстан долго сопротивлялся этому решению, передает телеканал «Царьград». Сейчас главой республики является Рустам Минниханов. Татарстан был единственной республикой в стране, где официально была закреплена должность президента.