На месте происшествия работали четыре пожарные машины и 21 огнеборец (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Фрунзе, 40 загорелся пункт приема вторсырья. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал помощник начальника дежурной части МЧС России по Свердловской области.
«Загорелся пристрой к жилому дому — пункт приема вторсырья. Площадь пожара — 70 квадратных метров», — рассказал представитель ведомства. Пожар произошел ночью 27 декабря.
На месте происшествия работали четыре пожарные машины и 21 огнеборец. «Пожар локализовали в кратчайшие сроки, гибелей и травматизма нет», — дополнил представитель МЧС России по Свердловской области.
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