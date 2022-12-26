26 декабря 2022

В Екатеринбурге загорелся пункт приема вторсырья. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте происшествия работали четыре пожарные машины и 21 огнеборец (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Фрунзе, 40 загорелся пункт приема вторсырья. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал помощник начальника дежурной части МЧС России по Свердловской области.

«Загорелся пристрой к жилому дому — пункт приема вторсырья. Площадь пожара — 70 квадратных метров», — рассказал представитель ведомства. Пожар произошел ночью 27 декабря.

На месте происшествия работали четыре пожарные машины и 21 огнеборец. «Пожар локализовали в кратчайшие сроки, гибелей и травматизма нет», — дополнил представитель МЧС России по Свердловской области.

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В Екатеринбурге на улице Фрунзе, 40 загорелся пункт приема вторсырья. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал помощник начальника дежурной части МЧС России по Свердловской области. «Загорелся пристрой к жилому дому — пункт приема вторсырья. Площадь пожара — 70 квадратных метров», — рассказал представитель ведомства. Пожар произошел ночью 27 декабря. На месте происшествия работали четыре пожарные машины и 21 огнеборец. «Пожар локализовали в кратчайшие сроки, гибелей и травматизма нет», — дополнил представитель МЧС России по Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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