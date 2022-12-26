В Екатеринбурге загорелся пункт приема вторсырья. Фото

27 декабря 2022 в 04:55 Размер текста - 17 +

На месте происшествия работали четыре пожарные машины и 21 огнеборец (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Екатеринбурге на улице Фрунзе, 40 загорелся пункт приема вторсырья. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал помощник начальника дежурной части МЧС России по Свердловской области. «Загорелся пристрой к жилому дому — пункт приема вторсырья. Площадь пожара — 70 квадратных метров», — рассказал представитель ведомства. Пожар произошел ночью 27 декабря. На месте происшествия работали четыре пожарные машины и 21 огнеборец. «Пожар локализовали в кратчайшие сроки, гибелей и травматизма нет», — дополнил представитель МЧС России по Свердловской области. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге на улице Фрунзе, 40 загорелся пункт приема вторсырья. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал помощник начальника дежурной части МЧС России по Свердловской области. «Загорелся пристрой к жилому дому — пункт приема вторсырья. Площадь пожара — 70 квадратных метров», — рассказал представитель ведомства. Пожар произошел ночью 27 декабря. На месте происшествия работали четыре пожарные машины и 21 огнеборец. «Пожар локализовали в кратчайшие сроки, гибелей и травматизма нет», — дополнил представитель МЧС России по Свердловской области.