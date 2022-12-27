В Перми перевесили дорожный знак, закрывавший светофор автомобилистам

Большая часть светофора для машин была скрыта за дорожным знаком Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми на перекрестке улиц КИМ и Индустриализации перевесили знак «Пешеходный переход», который почти полностью закрывал светофор для автомобилей. В подтверждение, что проблема устранена, пресс-служба Пермской дирекции дорожного движения отправила агентству фотографии.

«Благоустройство Мотовилихинского района прислало фотографии, подтверждающие выполнение работ по перемещению дорожного знака», — сообщили URA.RU в ведомстве. Дорожный знак повесили на отдельный столб, водителям он больше не закрывает светофор и позволяет соблюдать ПДД без затруднений.



Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки в соцсетях пожаловались на светофор, половину которого скрывал знак «Пешеходный переход». Агентство направило запрос в Пермскую дирекцию дорожного движения.