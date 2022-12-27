27 декабря 2022

В Перми устранили проблему с опасным светофором после новости URA.RU. Фото

В Перми перевесили дорожный знак, закрывавший светофор автомобилистам
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские платные парковки. Пермь, светофор, светофор не работает, гостиница прикамье
Большая часть светофора для машин была скрыта за дорожным знаком Фото:

В Перми на перекрестке улиц КИМ и Индустриализации перевесили знак «Пешеходный переход», который почти полностью закрывал светофор для автомобилей. В подтверждение, что проблема устранена, пресс-служба Пермской дирекции дорожного движения отправила агентству фотографии.

«Благоустройство Мотовилихинского района прислало фотографии, подтверждающие выполнение работ по перемещению дорожного знака», — сообщили URA.RU в ведомстве. Дорожный знак повесили на отдельный столб, водителям он больше не закрывает светофор и позволяет соблюдать ПДД без затруднений.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки в соцсетях пожаловались на светофор, половину которого скрывал знак «Пешеходный переход». Агентство направило запрос в Пермскую дирекцию дорожного движения.

Знак «Пешеходный переход» больше не закрывает светофор

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В Перми на перекрестке улиц КИМ и Индустриализации перевесили знак «Пешеходный переход», который почти полностью закрывал светофор для автомобилей. В подтверждение, что проблема устранена, пресс-служба Пермской дирекции дорожного движения отправила агентству фотографии. «Благоустройство Мотовилихинского района прислало фотографии, подтверждающие выполнение работ по перемещению дорожного знака», — сообщили URA.RU в ведомстве. Дорожный знак повесили на отдельный столб, водителям он больше не закрывает светофор и позволяет соблюдать ПДД без затруднений. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки в соцсетях пожаловались на светофор, половину которого скрывал знак «Пешеходный переход». Агентство направило запрос в Пермскую дирекцию дорожного движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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