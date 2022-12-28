Капитан запаса оценил «план» США нанести удар по России. Видео

Капитан запаса Дандыкин: доклад об ударе США по России носит гипотетический характер

28 декабря 2022 в 21:32 Размер текста - 17 +

Удар по России носит гипотетический характер, объяснил военный эксперт Василий Дандыкин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library «Планы» США нанести удар по России в случае эскалации носят гипотетический характер. Так военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил доклад корпорации RAND о якобы готовящемся ударе со стороны Вашингтона. «Разговоры о ядерном оружии и сдерживании в принципе гипотетические. Мы знаем эти планы с 1950-х годов, когда хотели Советский Союз „грохнуть“. Не получилось. И сейчас то же самое. Но все это гипотетические планы», — поделился Дандыкин в разговоре с Пятым каналом. По его словам, подобные доклады направлены на то, чтобы окончательно сформировать образ врага из России. Данная тема стала актуальна, поскольку США «провалили проект на Украине по перевооружению и нацеливанию на Росси.», считает собеседник издания. Поэтому Вашингтону «нужно готовить „второй эшелон“ в лице государств бывшего соцлагеря, в первую очередь Польши и стран Прибалтики», уверил Дандыкин. В докладе RAND аналитики указывали, что главная цель США в текущем кризисе — наказывать и сдерживать Россию. Но делать это надо так, чтобы не спровоцировать Москву использовать ядерное оружие и не перевести конфликт в полномасштабную войну РФ и НАТО, отмечали в организации.

«Планы» США нанести удар по России в случае эскалации носят гипотетический характер. Так военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин оценил доклад корпорации RAND о якобы готовящемся ударе со стороны Вашингтона. «Разговоры о ядерном оружии и сдерживании в принципе гипотетические. Мы знаем эти планы с 1950-х годов, когда хотели Советский Союз „грохнуть“. Не получилось. И сейчас то же самое. Но все это гипотетические планы», — поделился Дандыкин в разговоре с Пятым каналом. По его словам, подобные доклады направлены на то, чтобы окончательно сформировать образ врага из России. Данная тема стала актуальна, поскольку США «провалили проект на Украине по перевооружению и нацеливанию на Росси.», считает собеседник издания. Поэтому Вашингтону «нужно готовить „второй эшелон“ в лице государств бывшего соцлагеря, в первую очередь Польши и стран Прибалтики», уверил Дандыкин. В докладе RAND аналитики указывали, что главная цель США в текущем кризисе — наказывать и сдерживать Россию. Но делать это надо так, чтобы не спровоцировать Москву использовать ядерное оружие и не перевести конфликт в полномасштабную войну РФ и НАТО, отмечали в организации.