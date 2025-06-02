Калужский губернатор призвал на помощь в охране безопасности казаков и егерей

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Губернатор поручил правоохранительным органам активизировать работу по обеспечению безопасности
Губернатор поручил правоохранительным органам активизировать работу по обеспечению безопасности Фото:

В Калужской области приняли решение о введении режима повышенной готовности и усилении мер безопасности. Особое внимание уделяется задействованию всех доступных ресурсов, включая добровольцев, добровольные народные дружины (ДНД), казаков и егерей. Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша.

«Прошу задействовать все ресурсы для того, чтобы обеспечить безопасность жителей. Добровольцев, ДНД, казаков, егерей», — написал Шапша в своем telegram-канале. При необходимости к мероприятиям по охране порядка могут быть привлечены сотрудники государственных и муниципальных органов власти.

Губернатор поручил правоохранительным органам и главам муниципалитетов активизировать работу по обеспечению безопасности. Власти подчеркивают, что все силы и средства региона должны быть мобилизованы для защиты населения. Особое внимание уделяется профилактике и предотвращению возможных угроз.

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В Калужской области приняли решение о введении режима повышенной готовности и усилении мер безопасности. Особое внимание уделяется задействованию всех доступных ресурсов, включая добровольцев, добровольные народные дружины (ДНД), казаков и егерей. Об этом сообщил губернатор области Владислав Шапша. «Прошу задействовать все ресурсы для того, чтобы обеспечить безопасность жителей. Добровольцев, ДНД, казаков, егерей», — написал Шапша в своем telegram-канале. При необходимости к мероприятиям по охране порядка могут быть привлечены сотрудники государственных и муниципальных органов власти. Губернатор поручил правоохранительным органам и главам муниципалитетов активизировать работу по обеспечению безопасности. Власти подчеркивают, что все силы и средства региона должны быть мобилизованы для защиты населения. Особое внимание уделяется профилактике и предотвращению возможных угроз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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