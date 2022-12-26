Власти Екатеринбурга раскрыли график работы транспорта в новогодние праздники

Общественный транспорт Екатеринбурга изменит график работы в новогодние праздники

27 декабря 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Автобусы Екатеринбурга 31 декабря будут работать до 23:00 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Общественный транспорт Екатеринбурга 31 декабря будет работать до 23:00 (метро — до полуночи), а в новогодние праздники — по выходному расписанию. Соответствующая информация размещена на официальном портале Екатеринбурга. «31 декабря 2022 года наземный муниципальный транспорт будет работать на линии до 23:00, а метрополитен — до 00:00», — говорится на сайте. Все новогодние праздники автобусы и метро будут курсировать по расписанию выходного дня. Также представители администрации Екатеринбурга утвердили график, согласно которому в городе на время праздников вдвое уменьшится число транспорта. Это не повлияет на то, во сколько автобусы, троллейбусы и метро будут запускать рейсы. Транспорт будет отправляться с 06:00.

Общественный транспорт Екатеринбурга 31 декабря будет работать до 23:00 (метро — до полуночи), а в новогодние праздники — по выходному расписанию. Соответствующая информация размещена на официальном портале Екатеринбурга. «31 декабря 2022 года наземный муниципальный транспорт будет работать на линии до 23:00, а метрополитен — до 00:00», — говорится на сайте. Все новогодние праздники автобусы и метро будут курсировать по расписанию выходного дня. Также представители администрации Екатеринбурга утвердили график, согласно которому в городе на время праздников вдвое уменьшится число транспорта. Это не повлияет на то, во сколько автобусы, троллейбусы и метро будут запускать рейсы. Транспорт будет отправляться с 06:00.