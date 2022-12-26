26 декабря 2022

Власти Екатеринбурга раскрыли график работы транспорта в новогодние праздники

Общественный транспорт Екатеринбурга изменит график работы в новогодние праздники
© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка масочного режима в общественном транспорте. Екатеринбург, пассажир, автобус, общественный транспорт, грязь, распутица, чистота на дорогах, грязный транспорт, грязный автобус
Автобусы Екатеринбурга 31 декабря будут работать до 23:00 Фото:

Общественный транспорт Екатеринбурга 31 декабря будет работать до 23:00 (метро — до полуночи), а в новогодние праздники — по выходному расписанию. Соответствующая информация размещена на официальном портале Екатеринбурга.

«31 декабря 2022 года наземный муниципальный транспорт будет работать на линии до 23:00, а метрополитен — до 00:00», — говорится на сайте. Все новогодние праздники автобусы и метро будут курсировать по расписанию выходного дня.

Также представители администрации Екатеринбурга утвердили график, согласно которому в городе на время праздников вдвое уменьшится число транспорта. Это не повлияет на то, во сколько автобусы, троллейбусы и метро будут запускать рейсы. Транспорт будет отправляться с 06:00.

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Общественный транспорт Екатеринбурга 31 декабря будет работать до 23:00 (метро — до полуночи), а в новогодние праздники — по выходному расписанию. Соответствующая информация размещена на официальном портале Екатеринбурга. «31 декабря 2022 года наземный муниципальный транспорт будет работать на линии до 23:00, а метрополитен — до 00:00», — говорится на сайте. Все новогодние праздники автобусы и метро будут курсировать по расписанию выходного дня. Также представители администрации Екатеринбурга утвердили график, согласно которому в городе на время праздников вдвое уменьшится число транспорта. Это не повлияет на то, во сколько автобусы, троллейбусы и метро будут запускать рейсы. Транспорт будет отправляться с 06:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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