В Роскачестве подсказали, что делать при возгорании новогодней елки

Замглавы Роскачества Ольга Шанаева посоветовала не тушить искусственную елку водой, а вызывать пожарных

31 декабря 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Россиянам советуют выключать гирлянду из сети, чтобы избежать пожара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В случае возгорания живой новогодней елки можно использовать воду или огнетушитель, но если ель искусственная, то ни в коем случае не тушить ее водой. Об этом сообщила заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева. «Если елка загорелась, прежде всего, необходимо обесточить гирлянду, вывести детей и пожилых людей из помещения в безопасное место. Ни в коем случае нельзя тушить горящую искусственную елку водой: синтетика плавится и растекается в процессе горения», — рассказала Ольга Шанаева агентству «Прайм». Чтобы избежать возгорания, лучше не оставлять елку с включенной гирляндой на ночь или при выходе из дома. Если ситуация выходит из-под контроля, необходимо вызвать спасателей по номерам 01, 101 или 112. Ранее URA.RU рассказало, что неизвестный мужчина пытался поджечь елку на Красной площади. Для этого он принес с собой канистру с бензином.

В случае возгорания живой новогодней елки можно использовать воду или огнетушитель, но если ель искусственная, то ни в коем случае не тушить ее водой. Об этом сообщила заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева. «Если елка загорелась, прежде всего, необходимо обесточить гирлянду, вывести детей и пожилых людей из помещения в безопасное место. Ни в коем случае нельзя тушить горящую искусственную елку водой: синтетика плавится и растекается в процессе горения», — рассказала Ольга Шанаева агентству «Прайм». Чтобы избежать возгорания, лучше не оставлять елку с включенной гирляндой на ночь или при выходе из дома. Если ситуация выходит из-под контроля, необходимо вызвать спасателей по номерам 01, 101 или 112. Ранее URA.RU рассказало, что неизвестный мужчина пытался поджечь елку на Красной площади. Для этого он принес с собой канистру с бензином.