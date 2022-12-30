30 декабря 2022

В Роскачестве подсказали, что делать при возгорании новогодней елки

Замглавы Роскачества Ольга Шанаева посоветовала не тушить искусственную елку водой, а вызывать пожарных
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация и украшения. Челябинск, елка, витрина, гирлянда, новый год, кировка, иллюминация, елочка, праздник
Россиянам советуют выключать гирлянду из сети, чтобы избежать пожара Фото:

В случае возгорания живой новогодней елки можно использовать воду или огнетушитель, но если ель искусственная, то ни в коем случае не тушить ее водой. Об этом сообщила заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева.

«Если елка загорелась, прежде всего, необходимо обесточить гирлянду, вывести детей и пожилых людей из помещения в безопасное место. Ни в коем случае нельзя тушить горящую искусственную елку водой: синтетика плавится и растекается в процессе горения», — рассказала Ольга Шанаева агентству «Прайм».

Чтобы избежать возгорания, лучше не оставлять елку с включенной гирляндой на ночь или при выходе из дома. Если ситуация выходит из-под контроля, необходимо вызвать спасателей по номерам 01, 101 или 112.

Ранее URA.RU рассказало, что неизвестный мужчина пытался поджечь елку на Красной площади. Для этого он принес с собой канистру с бензином.

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В случае возгорания живой новогодней елки можно использовать воду или огнетушитель, но если ель искусственная, то ни в коем случае не тушить ее водой. Об этом сообщила заместитель руководителя Роскачества Ольга Шанаева. «Если елка загорелась, прежде всего, необходимо обесточить гирлянду, вывести детей и пожилых людей из помещения в безопасное место. Ни в коем случае нельзя тушить горящую искусственную елку водой: синтетика плавится и растекается в процессе горения», — рассказала Ольга Шанаева агентству «Прайм». Чтобы избежать возгорания, лучше не оставлять елку с включенной гирляндой на ночь или при выходе из дома. Если ситуация выходит из-под контроля, необходимо вызвать спасателей по номерам 01, 101 или 112. Ранее URA.RU рассказало, что неизвестный мужчина пытался поджечь елку на Красной площади. Для этого он принес с собой канистру с бензином.
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