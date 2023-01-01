В США назвали три шага для окончания конфликта на Украине

The New York Times: США должны перестать идти на уступки России, чтобы завершить конфликт на Украине

02 января 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Для решения конфликта на Украине нужно вспомнить Карибский кризис, пишет The New York Times Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Для того чтобы завершить конфликт на Украине, США должны перестать сдерживаться и идти на уступки России, продемонстрировав готовность мобилизовать свои экономические силы против РФ. Западу нужно убедить Россию пойти на его уступки. Об этом сообщает газета The New York Times. В качестве примера авторы приводят Карибский кризис и западную позицию того периода. «Запад должен постоянно стремиться <…> формировать это восприятие таким образом, чтобы Россия выбирала варианты, которые предпочитает Запад. Америка делала это раньше. Во время кубинского ракетного кризиса, <…> позиция Советского Союза изменилась за считанные дни, в конечном итоге приняв исход, благоприятный для Запада», — отмечают авторы издания. По мнению обозревателей, Вашингтон должен дать понять России, что не будет сдерживаться в плане поддержки Украины. Кроме того, Запад должен показать готовность усилить санкционное давление и показать свое экономическое превосходство. Также обозреватели поясняют, что Западу нужно построить свои действия таким образом, чтобы убедить Россию прекратить конфликт с Украиной. Ранее на Западе назвали причины, почему санкции не сработали против России. Этому поспособствовали правильные шаги РФ, а также опыт прошлых кризисных лет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Запад не достиг целей, вводя санкции, пишет RT. Также российский глава говорил, что 2022-й стал годом важных шагов к обретению полного суверенитета для РФ, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для того чтобы завершить конфликт на Украине, США должны перестать сдерживаться и идти на уступки России, продемонстрировав готовность мобилизовать свои экономические силы против РФ. Западу нужно убедить Россию пойти на его уступки. Об этом сообщает газета The New York Times. В качестве примера авторы приводят Карибский кризис и западную позицию того периода. «Запад должен постоянно стремиться <…> формировать это восприятие таким образом, чтобы Россия выбирала варианты, которые предпочитает Запад. Америка делала это раньше. Во время кубинского ракетного кризиса, <…> позиция Советского Союза изменилась за считанные дни, в конечном итоге приняв исход, благоприятный для Запада», — отмечают авторы издания. По мнению обозревателей, Вашингтон должен дать понять России, что не будет сдерживаться в плане поддержки Украины. Кроме того, Запад должен показать готовность усилить санкционное давление и показать свое экономическое превосходство. Также обозреватели поясняют, что Западу нужно построить свои действия таким образом, чтобы убедить Россию прекратить конфликт с Украиной. Ранее на Западе назвали причины, почему санкции не сработали против России. Этому поспособствовали правильные шаги РФ, а также опыт прошлых кризисных лет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Запад не достиг целей, вводя санкции, пишет RT. Также российский глава говорил, что 2022-й стал годом важных шагов к обретению полного суверенитета для РФ, передает «Национальная служба новостей».