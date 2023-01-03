Певец Валерий Меладзе попытался оправдаться за нацистский лозунг

03 января 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

По словам Валерия Меладзе, он не хочет никого ненавидеть Фото: Анна Майорова © URA.RU Певец Валерий Меладзе заявил, что не произносил нацистский лозунг для того, чтобы кому-то угодить. Так он прокомментировал видео, распространившееся в соцсетях в понедельник, на котором музыкант продолжил лозунг украинских националистов. «Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить», — написал Валерий Меладзе в своем telegram-канале . В социальных сетях 2 января распространился видеоролик, на котором Меладзе продолжил приветствие «Организации украинских националистов» (признана экстремистской, запрещена на территории России) на корпоративе в Дубае. Депутат Госдумы РФ Николай Брыкин заявил, что певцу не стоит возвращаться в Россию, юрист Александр Карабанов заявил, что Меладзе необходимо признать иноагентом и запретить выступать в РФ. Музыкальный продюсер Павел Рудченко предрек крах Меладзе, а Совфеде призвали лишить певца российского гражданства.

Певец Валерий Меладзе заявил, что не произносил нацистский лозунг для того, чтобы кому-то угодить. Так он прокомментировал видео, распространившееся в соцсетях в понедельник, на котором музыкант продолжил лозунг украинских националистов. «Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить», — написал Валерий Меладзе в своем telegram-канале. В социальных сетях 2 января распространился видеоролик, на котором Меладзе продолжил приветствие «Организации украинских националистов» (признана экстремистской, запрещена на территории России) на корпоративе в Дубае. Депутат Госдумы РФ Николай Брыкин заявил, что певцу не стоит возвращаться в Россию, юрист Александр Карабанов заявил, что Меладзе необходимо признать иноагентом и запретить выступать в РФ. Музыкальный продюсер Павел Рудченко предрек крах Меладзе, а Совфеде призвали лишить певца российского гражданства.