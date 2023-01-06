NY: аналитик раскрыл, о чем сигнализируют западные поставки оружия на Украину

Поставка немецкой, французской и американской бронетехники на Украину могут свидетельствовать о подготовке наступления ВСУ. Этими поставками Запад подталкивает Украину к решительным действиям, сообщил эксперт по внешней политике из ФРГ Ульрих Шпек.
«Трехстороннее решение «уточняет поддержку Западом потенциального наступления на Украину в ближайшие месяцы», — сказал Ульрих Шпек в интервью «New York Times». Он также добавил, что: «это сигнализирует Москве о том, что мы не скоро выйдем на траекторию мирных переговоров».
Ранее URA.RU рассказало, что Германия планирует поставить на Украину БМП Marder в количестве 40 штук в ближайшие три месяца. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж поставит Киеву колесные танки AMX-10 RC.
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Поставка немецкой, французской и американской бронетехники на Украину могут свидетельствовать о подготовке наступления ВСУ. Этими поставками Запад подталкивает Украину к решительным действиям, сообщил эксперт по внешней политике из ФРГ Ульрих Шпек. «Трехстороннее решение «уточняет поддержку Западом потенциального наступления на Украину в ближайшие месяцы», — сказал Ульрих Шпек в интервью «New York Times». Он также добавил, что: «это сигнализирует Москве о том, что мы не скоро выйдем на траекторию мирных переговоров». Ранее URA.RU рассказало, что Германия планирует поставить на Украину БМП Marder в количестве 40 штук в ближайшие три месяца. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж поставит Киеву колесные танки AMX-10 RC.