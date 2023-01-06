NY: аналитик раскрыл, о чем сигнализируют западные поставки оружия на Украину

Аналитик Шпек: поставки бронетехники свидетельствуют о подготовке украинского наступления

07 января 2023 в 06:31 Размер текста - 17 +

Поставка техники украинцам сигнализирует о желании Запада нового витка эскалации конфликта Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поставка немецкой, французской и американской бронетехники на Украину могут свидетельствовать о подготовке наступления ВСУ. Этими поставками Запад подталкивает Украину к решительным действиям, сообщил эксперт по внешней политике из ФРГ Ульрих Шпек. «Трехстороннее решение «уточняет поддержку Западом потенциального наступления на Украину в ближайшие месяцы», — сказал Ульрих Шпек в интервью « New York Times ». Он также добавил, что: «это сигнализирует Москве о том, что мы не скоро выйдем на траекторию мирных переговоров». Ранее URA.RU рассказало, что Германия планирует поставить на Украину БМП Marder в количестве 40 штук в ближайшие три месяца. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж поставит Киеву колесные танки AMX-10 RC.

Поставка немецкой, французской и американской бронетехники на Украину могут свидетельствовать о подготовке наступления ВСУ. Этими поставками Запад подталкивает Украину к решительным действиям, сообщил эксперт по внешней политике из ФРГ Ульрих Шпек. «Трехстороннее решение «уточняет поддержку Западом потенциального наступления на Украину в ближайшие месяцы», — сказал Ульрих Шпек в интервью «New York Times». Он также добавил, что: «это сигнализирует Москве о том, что мы не скоро выйдем на траекторию мирных переговоров». Ранее URA.RU рассказало, что Германия планирует поставить на Украину БМП Marder в количестве 40 штук в ближайшие три месяца. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж поставит Киеву колесные танки AMX-10 RC.