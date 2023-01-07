В Госдуме раскрыли главные темы, над которыми будут работать депутаты в наступившем году

Депутат ГД Вяткин: помощь военным и их семьям станут главными в Госдуме в 2023 году

07 января 2023 в 21:28 Размер текста - 17 +

Депутаты Госдумы в новом году займутся усовершенствованием помощи военным и их семьям Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главной темой работы Госдумы в 2023 году станет помощь военнослужащим и социальная поддержка их семей. Об этом URA.RU рассказал член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин. «Тема СВО и тема поддержки военнослужащих и их семей будут номер один в 2023 году. Тем более, что мы в рабочей группе по вопросам, касающимся проведении специальной военной операции, готовы предложить целый ряд законодательных решений по тем проблемам, которые мы будем рассматривать в этой рабочей группе», — сказал Дмитрий Вяткин. Парламентарий подчеркнул, что уже сейчас рабочая группа по вопросам проведения СВО готова предложить несколько законопроектов для помощи военнослужащим и их семьям. «Мы готовы через эту рабочую группу предложить целый ряд законопроектов по нескольким направлениям, в том числе, которые обозначены в недавнем поручении президента правительству по итогам встречи с женами военнослужащих. Среди этих направлений дополнительные меры соцподдержки семей военнослужащих, выравнивание мер поддержки, решение иных вопросов, которые связаны со сложностью правоприменительной практики в отношении мобилизованных, военнослужащих и много другого», — заключил политик.

Главной темой работы Госдумы в 2023 году станет помощь военнослужащим и социальная поддержка их семей. Об этом URA.RU рассказал член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин. «Тема СВО и тема поддержки военнослужащих и их семей будут номер один в 2023 году. Тем более, что мы в рабочей группе по вопросам, касающимся проведении специальной военной операции, готовы предложить целый ряд законодательных решений по тем проблемам, которые мы будем рассматривать в этой рабочей группе», — сказал Дмитрий Вяткин. Парламентарий подчеркнул, что уже сейчас рабочая группа по вопросам проведения СВО готова предложить несколько законопроектов для помощи военнослужащим и их семьям. «Мы готовы через эту рабочую группу предложить целый ряд законопроектов по нескольким направлениям, в том числе, которые обозначены в недавнем поручении президента правительству по итогам встречи с женами военнослужащих. Среди этих направлений дополнительные меры соцподдержки семей военнослужащих, выравнивание мер поддержки, решение иных вопросов, которые связаны со сложностью правоприменительной практики в отношении мобилизованных, военнослужащих и много другого», — заключил политик.