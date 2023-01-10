Патрушев заявил, что США готовились к конфликту на Украине за полгода до начала СВО

10 января 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Николай Патрушев заявил, что США покинули Афганистан из-за Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Причина ухода американских войск из Афганистана обусловлена необходимостью США сосредоточиться на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он отметил, что внезапный уход американцев из Афганистана был связан с необходимостью сосредоточиться на подготовке к конфликту с Россией на украинской территории. «По их [США] оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно», — заявил Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам». Он подчеркнул, что военная техника, вывезенная американской армией из Афганистана, была переброшена в Европу, чтобы впоследствии оказаться на Украине. Большая часть была направлена в Польшу, что позволило европейцам провести милитаризацию киевского режима. Вооруженные силы США вторглись в Афганистан в 2001 году после теракта в Нью-Йорке 11 сентября. Война в Афганистане стала самым продолжительным конфликтом США. 31 августа 2021 года американские войска были выведены из страны. Ранее политолог Сергей Марков предположил, что американские войска покинули афганские земли, так как решили воевать в Европе. Он предположил, что главным конфликтом для США теперь является спецоперация на Украине, передает телеканал 360.

Причина ухода американских войск из Афганистана обусловлена необходимостью США сосредоточиться на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он отметил, что внезапный уход американцев из Афганистана был связан с необходимостью сосредоточиться на подготовке к конфликту с Россией на украинской территории. «По их [США] оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно», — заявил Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам». Он подчеркнул, что военная техника, вывезенная американской армией из Афганистана, была переброшена в Европу, чтобы впоследствии оказаться на Украине. Большая часть была направлена в Польшу, что позволило европейцам провести милитаризацию киевского режима. Вооруженные силы США вторглись в Афганистан в 2001 году после теракта в Нью-Йорке 11 сентября. Война в Афганистане стала самым продолжительным конфликтом США. 31 августа 2021 года американские войска были выведены из страны. Ранее политолог Сергей Марков предположил, что американские войска покинули афганские земли, так как решили воевать в Европе. Он предположил, что главным конфликтом для США теперь является спецоперация на Украине, передает телеканал 360.