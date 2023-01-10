У Галкина* заберут награды

10 января 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Максим Галкин будет лишен наград Кузбасса за националистические лозунги Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что поддерживает обращение регионального совета ветеранов о лишении артиста Максима Галкина (признан в России иноагентом) наград Кузбасса. Об этом сообщают местные СМИ. «По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса, Галкин в 2004 году получил медаль „За веру и добро“, в 2013 году — Орден Почета Кузбасса», — передает издание А42.Ru. Региональный совет ветеранов высказал позицию, что публичные личности, которые оскорбляют Россию и не преследуют ее интересы, не могут иметь государственные награды. Ранее Галкин выкрикнул украинский националистический лозунг «героям слава» во время концерта в Дубае. Депутат Госдумы Сергей Соловьев заявлял, что россияне не смогут простить Галкина за его высказывание. Он обратил внимание, что Галкин не осознает, что в его националистических приветствиях нет ничего смешного. *Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что поддерживает обращение регионального совета ветеранов о лишении артиста Максима Галкина (признан в России иноагентом) наград Кузбасса. Об этом сообщают местные СМИ. «По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса, Галкин в 2004 году получил медаль „За веру и добро“, в 2013 году — Орден Почета Кузбасса», — передает издание А42.Ru. Региональный совет ветеранов высказал позицию, что публичные личности, которые оскорбляют Россию и не преследуют ее интересы, не могут иметь государственные награды. Ранее Галкин выкрикнул украинский националистический лозунг «героям слава» во время концерта в Дубае. Депутат Госдумы Сергей Соловьев заявлял, что россияне не смогут простить Галкина за его высказывание. Он обратил внимание, что Галкин не осознает, что в его националистических приветствиях нет ничего смешного. *Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента