У Галкина* заберут награды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Максим Галкин будет лишен наград Кузбасса за националистические лозунги Фото:

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что поддерживает обращение регионального совета ветеранов о лишении артиста Максима Галкина (признан в России иноагентом) наград Кузбасса. Об этом сообщают местные СМИ.

«По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса, Галкин в 2004 году получил медаль „За веру и добро“, в 2013 году — Орден Почета Кузбасса», — передает издание А42.Ru. Региональный совет ветеранов высказал позицию, что публичные личности, которые оскорбляют Россию и не преследуют ее интересы, не могут иметь государственные награды.

Ранее Галкин выкрикнул украинский националистический лозунг «героям слава» во время концерта в Дубае. Депутат Госдумы Сергей Соловьев заявлял, что россияне не смогут простить Галкина за его высказывание. Он обратил внимание, что Галкин не осознает, что в его националистических приветствиях нет ничего смешного.

*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что поддерживает обращение регионального совета ветеранов о лишении артиста Максима Галкина (признан в России иноагентом) наград Кузбасса. Об этом сообщают местные СМИ. «По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса, Галкин в 2004 году получил медаль „За веру и добро“, в 2013 году — Орден Почета Кузбасса», — передает издание А42.Ru. Региональный совет ветеранов высказал позицию, что публичные личности, которые оскорбляют Россию и не преследуют ее интересы, не могут иметь государственные награды. Ранее Галкин выкрикнул украинский националистический лозунг «героям слава» во время концерта в Дубае. Депутат Госдумы Сергей Соловьев заявлял, что россияне не смогут простить Галкина за его высказывание. Он обратил внимание, что Галкин не осознает, что в его националистических приветствиях нет ничего смешного. *Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...