Депутат Госдумы заявил, что в России не простят Галкина* за нацистский лозунг

06 января 2023 в 07:42 Размер текста - 17 +

Своим высказыванием Галкин сам сделал себе приговор, считает Сергей Соловьев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За высказывание артиста Максима Галкина (признан в России иноагентом), выкрикнувшего на одном из своих концертов «Героям слава», в России ему «не будет прощения». Так на позицию Галкина по ситуации на Украине отреагировал член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев. «Это приговор себе как гражданину, иностранный агент Галкин все еще не осознает и не отдает себе отчета в том, что нет ничего смешного, когда зал приветствует его неонацистское приветствие ликованием. <…> Прощения не будет», — сказал Соловьев в разговоре с NEWS.ru . По мнению депутата Госдумы, подобные действия Галкина делают его все ближе к точке невозврата. Ранее Галкин, во время одного из своих выступлений в Дубае, в ответ на возглас из толпы «Слава Украине» сказал: «Героям слава!». После он отметил, что не может придерживаться нейтралитета в своей позиции из-за ситуации на Украине. *Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента

За высказывание артиста Максима Галкина (признан в России иноагентом), выкрикнувшего на одном из своих концертов «Героям слава», в России ему «не будет прощения». Так на позицию Галкина по ситуации на Украине отреагировал член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев. «Это приговор себе как гражданину, иностранный агент Галкин все еще не осознает и не отдает себе отчета в том, что нет ничего смешного, когда зал приветствует его неонацистское приветствие ликованием. <…> Прощения не будет», — сказал Соловьев в разговоре с NEWS.ru. По мнению депутата Госдумы, подобные действия Галкина делают его все ближе к точке невозврата. Ранее Галкин, во время одного из своих выступлений в Дубае, в ответ на возглас из толпы «Слава Украине» сказал: «Героям слава!». После он отметил, что не может придерживаться нейтралитета в своей позиции из-за ситуации на Украине. *Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента