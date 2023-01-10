Диетолог рассказала, как избавиться от лишних килограммов после новогодних праздников

Диетолог Соломатина: достаточно урезать потребление калорий на 250-500 килокалорий в день

11 января 2023 в 04:53 Размер текста - 17 +

Диетолог посоветовала урезать потребление калорий на 250-500 килокалорий в день, чтобы прийти в форму после праздников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для того, чтобы плавно избавиться от лишних килограммов после новогодних праздников, необходимо снизить количество потребляемых калорий на 250-500 килокалорий в день, при этом человек должен вести активный образ жизни. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина. «Разумно избавляться от новогоднего багажа потихоньку, снизив количество потребляемых калорий. Тут многое зависит от первоначального веса и от того, сколько человеку надо сбросить после праздников. Как правило, я советую урезать потребление калорий на 250-500 килокалорий в день», — поделилась Соломатина в интервью радио Sputnik. Она отметила, что кроме этого, человек не должен «лежать на диване целыми днями». По ее мнению, если соблюдать эти рекомендации, то лишний вес уйдет «плавно и безболезненно», примерно по 500 граммов в неделю. Ранее психолог, специалист по работе с пищевым поведением Евгения Котомцева в беседе URA.RU рассказала о полезных привычках, которые помогут похудеть. По ее словам, регулярное питание и бытовая активность способствуют снижению веса. При этом она уточнила, что сила воли совершенно ни при чем. На ночь можно есть легкую белковую пищу, орехи и пить успокаивающие чаи, посоветовала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. Эти продукты не добавят лишних килограммов, уточнила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для того, чтобы плавно избавиться от лишних килограммов после новогодних праздников, необходимо снизить количество потребляемых калорий на 250-500 килокалорий в день, при этом человек должен вести активный образ жизни. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина. «Разумно избавляться от новогоднего багажа потихоньку, снизив количество потребляемых калорий. Тут многое зависит от первоначального веса и от того, сколько человеку надо сбросить после праздников. Как правило, я советую урезать потребление калорий на 250-500 килокалорий в день», — поделилась Соломатина в интервью радио Sputnik. Она отметила, что кроме этого, человек не должен «лежать на диване целыми днями». По ее мнению, если соблюдать эти рекомендации, то лишний вес уйдет «плавно и безболезненно», примерно по 500 граммов в неделю. Ранее психолог, специалист по работе с пищевым поведением Евгения Котомцева в беседе URA.RU рассказала о полезных привычках, которые помогут похудеть. По ее словам, регулярное питание и бытовая активность способствуют снижению веса. При этом она уточнила, что сила воли совершенно ни при чем. На ночь можно есть легкую белковую пищу, орехи и пить успокаивающие чаи, посоветовала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. Эти продукты не добавят лишних килограммов, уточнила она.