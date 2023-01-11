Челябинец украл со счета спящего родственника 50 тысяч, используя отпечаток его пальца

12 января 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Мужчина уснул с разблокированным телефоном Алексей_Гайнов © URA.RU Житель Челябинска приехал к родственникам невесты в Карталы и украл у одного из них 50 тысяч рублей, используя отпечаток его пальца. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, родственник уснул и позволил воспользоваться своим телефоном для перевода средств. «После небольшого застолья хозяин лег спать. Увидев на столе не заблокированный телефон, подозреваемый решил им воспользоваться. Найдя в гаджете приложение мобильного банка, злоумышленник вошел в него при помощи отпечатка пальца спящего карталинца и перевел денежные средства на счет невесты», - сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что обокраденный родственник не знал, кто мог присвоить его деньги. Поэтому написал заявление на неизвестное лицо. Оперативники провели ряд мероприятий и установили подозреваемого. К этому времени все деньги челябинец потратил в онлайн-казино. В настоящее время в отношение подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Житель Челябинска приехал к родственникам невесты в Карталы и украл у одного из них 50 тысяч рублей, используя отпечаток его пальца. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, родственник уснул и позволил воспользоваться своим телефоном для перевода средств. «После небольшого застолья хозяин лег спать. Увидев на столе не заблокированный телефон, подозреваемый решил им воспользоваться. Найдя в гаджете приложение мобильного банка, злоумышленник вошел в него при помощи отпечатка пальца спящего карталинца и перевел денежные средства на счет невесты», - сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что обокраденный родственник не знал, кто мог присвоить его деньги. Поэтому написал заявление на неизвестное лицо. Оперативники провели ряд мероприятий и установили подозреваемого. К этому времени все деньги челябинец потратил в онлайн-казино. В настоящее время в отношение подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.