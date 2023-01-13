Политика председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в кризисные времена вызывает «культурный шок» у венгров. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Есть еще один культурный шок у нас, венгров, связанный с немцами. Я вырос с ощущением, что немцы точные и неторопливые. С санкциями провалились, просчитались, не посчитали до конца с профессиональной точки зрения», — заявил Орбан в эфире радио Kossuth. Он комментировал политику фон дер Ляйен.
Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали вводить против России санкции. Из последних — введение потолка цен на нефть игаз из России. Однако западные страны не учли «обратный эффект» от санкций. Например, из-за введения запрета на туризм россиянам в Финляндию Хельсинки может лишиться большого заработка. Об этом сообщает «Царьград».
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Политика председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в кризисные времена вызывает «культурный шок» у венгров. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Есть еще один культурный шок у нас, венгров, связанный с немцами. Я вырос с ощущением, что немцы точные и неторопливые. С санкциями провалились, просчитались, не посчитали до конца с профессиональной точки зрения», — заявил Орбан в эфире радио Kossuth. Он комментировал политику фон дер Ляйен. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада начали вводить против России санкции. Из последних — введение потолка цен на нефть и газ из России. Однако западные страны не учли «обратный эффект» от санкций. Например, из-за введения запрета на туризм россиянам в Финляндию Хельсинки может лишиться большого заработка. Об этом сообщает «Царьград».