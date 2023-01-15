В Свердловскую область привезли тонны опасных пакистанских мандаринов

16 января 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

18 тонн пакистанских мандаринов завезли в Свердловскую область Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловскую область из Казахстана привезли крупную партию пакистанских мандаринов. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор. «Агрономы обнаружили карантинного вредителя плодовых культур красную померанцевую щитовку. Для человека щитовка не представляет опасности. Несмотря на обнаружение вредителя, Россельхознадзор разрешил ввоз 18 тонн пакистанских мандаринов в Свердловскую область из Казахстана», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург привезли опасный мед из Таджикистана. Продукция была без заводской упаковки и маркировки.

В Свердловскую область из Казахстана привезли крупную партию пакистанских мандаринов. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор. «Агрономы обнаружили карантинного вредителя плодовых культур красную померанцевую щитовку. Для человека щитовка не представляет опасности. Несмотря на обнаружение вредителя, Россельхознадзор разрешил ввоз 18 тонн пакистанских мандаринов в Свердловскую область из Казахстана», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург привезли опасный мед из Таджикистана. Продукция была без заводской упаковки и маркировки.