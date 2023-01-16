Власти изымают земли в центре Перми для строительства оперного театра

Пермскому оперному давно обещают новую сцену Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В центре Перми, в микрорайоне Разгуляй, власти изымают шесть земельных участков. На них сейчас располагаются частные гаражи, склад, здание бывшей мебельной фабрики и другие объекты, пишет «Коммерсант-Прикамье». По данным источника URA.RU в правительстве Пермского края, земли нужны для реализации проекта новой сцены театра оперы и балета.

«Изъятие идет под оперный театр. От этого проекта никто не отказывается, хоть и сроки начала строительства, учитывая существующие реалии, определить очень сложно», — сообщил собеседник агентства.

В апреле 2022 года глава Прикамья Дмитрий Махонин говорил, что стоимость строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета оценивается до 20 млрд рублей. В конце 2021 года говорилось о сумме 15 млрд рублей, но и тогда губернатор признавался, что не знает, где их взять. Ранее срок завершения строительства сцены был перенесен на 2026 год.