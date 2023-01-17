Застройщики объяснили, кому из россиян ипотека стала доступнее

Траншевая ипотека: основные принципы и выгоды для россиян

18 января 2023 в 09:33 Размер текста - 17 +

Выгода при покупке квартиры может составить более 500 тысяч рублей Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Ипотека стала доступна новой категории россиян. Речь идет о тех, кто раньше не мог взять кредит на новостройку из-за высоких ежемесячных платежей за съемное жилье. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе застройщика «Брусника». «Это произошло после появления траншевой ипотеки. Банк выдает такую ипотеку не единовременно, а двумя частями. Первый транш — 10 — 50%, процент зависит от комнатности — перечисляется на эскроу-счет сразу после заключения договора долевого участия. Второй — 50 — 90% — за два месяца до сдачи дома. Процент при этом начисляется на фактически полученную от банка сумму», — пояснили в «Бруснике». Таким образом, при стоимости трехкомнатной квартиры в новостройке в Екатеринбурге 7,2 млн рублей и первоначальном взносе 1,2 млн рублей (17% от общей суммы), ипотека составляет 6 млн. При процентной ставке 5,7% (по программе семейной ипотеки) и сроке 30 лет первый транш выдается на сумму 600 тысяч рублей. Соответственно, до сдачи дома, пока покупатель вынужден снимать жилье, он платит всего по 3,5 тыс. рублей в месяц. Фактически это размер коммунальных платежей. Второй транш в размере 5,4 млн рублей выдается за два месяца до ввода дома в эксплуатацию. Таким образом, платежи увеличатся до 35,6 тыс. рублей. За счет того, что сумма первого транша по ипотеке всего 600 тыс. и проценты начисляются только на нее, покупателю удается сэкономить. В случае с трехкомнатной квартирой в Екатеринбурге за два года, что строится дом, выгода составит более 770 тыс. рублей. Сейчас траншевая ипотека, появившаяся в 2022 году, становится все более популярной. Как рассказали в «Бруснике», на конец прошлого года количество таких сделок в общем объеме кредитов в Екатеринбурге достигло 15%, в Тюмени — 23%. При этом, если до начала 2023 года в программе могли участвовать семьи с детьми, которые родились после 2018 года, то теперь достаточно того, что на момент заключения договора в семье покупателей двое детей младше 18 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ипотека стала доступна новой категории россиян. Речь идет о тех, кто раньше не мог взять кредит на новостройку из-за высоких ежемесячных платежей за съемное жилье. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе застройщика «Брусника». «Это произошло после появления траншевой ипотеки. Банк выдает такую ипотеку не единовременно, а двумя частями. Первый транш — 10 — 50%, процент зависит от комнатности — перечисляется на эскроу-счет сразу после заключения договора долевого участия. Второй — 50 — 90% — за два месяца до сдачи дома. Процент при этом начисляется на фактически полученную от банка сумму», — пояснили в «Бруснике». Таким образом, при стоимости трехкомнатной квартиры в новостройке в Екатеринбурге 7,2 млн рублей и первоначальном взносе 1,2 млн рублей (17% от общей суммы), ипотека составляет 6 млн. При процентной ставке 5,7% (по программе семейной ипотеки) и сроке 30 лет первый транш выдается на сумму 600 тысяч рублей. Соответственно, до сдачи дома, пока покупатель вынужден снимать жилье, он платит всего по 3,5 тыс. рублей в месяц. Фактически это размер коммунальных платежей. Второй транш в размере 5,4 млн рублей выдается за два месяца до ввода дома в эксплуатацию. Таким образом, платежи увеличатся до 35,6 тыс. рублей. За счет того, что сумма первого транша по ипотеке всего 600 тыс. и проценты начисляются только на нее, покупателю удается сэкономить. В случае с трехкомнатной квартирой в Екатеринбурге за два года, что строится дом, выгода составит более 770 тыс. рублей. Сейчас траншевая ипотека, появившаяся в 2022 году, становится все более популярной. Как рассказали в «Бруснике», на конец прошлого года количество таких сделок в общем объеме кредитов в Екатеринбурге достигло 15%, в Тюмени — 23%. При этом, если до начала 2023 года в программе могли участвовать семьи с детьми, которые родились после 2018 года, то теперь достаточно того, что на момент заключения договора в семье покупателей двое детей младше 18 лет.